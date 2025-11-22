Region

NOVE NACISTIČKE BAHANALIJE U HRVATSKOJ: Na Tomsponovom koncertu u Osijeku Hitlerov pozdrav i ustaški poklič

Novosti online

22. 11. 2025. u 23:40

USTAŠKI pevač Marko Perković Tompson u petak je koncertom u Osijeku započeo turneju Hrvatskom.

НОВЕ НАЦИСТИЧКЕ БАХАНАЛИЈЕ У ХРВАТСКОЈ: На Томспоновом концерту у Осијеку Хитлеров поздрав и усташки поклич

Foto: Printskrin

U subotu je u istom gradu organizova još jedan koncert, a ustaše su u dvorani skandirali svoj poklič "za dom spremni".

Kako piše dnevnin.hr, među njima se našlo i onih koji su dizali desnu ruku u vazduh. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat