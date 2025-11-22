NOVE NACISTIČKE BAHANALIJE U HRVATSKOJ: Na Tomsponovom koncertu u Osijeku Hitlerov pozdrav i ustaški poklič
USTAŠKI pevač Marko Perković Tompson u petak je koncertom u Osijeku započeo turneju Hrvatskom.
U subotu je u istom gradu organizova još jedan koncert, a ustaše su u dvorani skandirali svoj poklič "za dom spremni".
Kako piše dnevnin.hr, među njima se našlo i onih koji su dizali desnu ruku u vazduh.
Preporučujemo
ŠEŠELj: Hrvatska moguća samo sa ustaškim karakteristikama
10. 11. 2025. u 23:40
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)