KO JE ZAPALIO VIJESNIK? Hrvatski mediji: Devet mladih na informativnom razgovoru vezano za požar u zgradi Vjesnika

NEKOLIKO mlađih osoba nalazi se u policiji na informativnom razgovoru zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom zgrade Vjesnika, saznaje zagrebački Jutarnji list.

Foto Tanjug/AP/Damir Krajac

Reč je o osobama koje su na informativnom razgovoru, ali ne u svojstvu osumnjičenih.

Međutim, navodi se, evidentno je da policija ima neka saznanja na osnovu kojih te osobe povezuje s mestom požara.

Foto Tanjug/AP/Damir Krajac

Policija na pitanje Jutarnjeg nije ni potvrdila ni demantovala ovu informaciju.

Inače, na licu mesta uviđaj nije ni počeo pa je i uzrok požara nepoznat.

(Tanjug)

