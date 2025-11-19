Region

KO JE ZAPALIO VIJESNIK? Hrvatski mediji: Devet mladih na informativnom razgovoru vezano za požar u zgradi Vjesnika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 11. 2025. u 16:33

NEKOLIKO mlađih osoba nalazi se u policiji na informativnom razgovoru zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom zgrade Vjesnika, saznaje zagrebački Jutarnji list.

КО ЈЕ ЗАПАЛИО ВИЈЕСНИК? Хрватски медији: Девет младих на информативном разговору везано за пожар у згради Вјесника

Foto Tanjug/AP/Damir Krajac

Reč je o osobama koje su na informativnom razgovoru, ali ne u svojstvu osumnjičenih.

Međutim, navodi se, evidentno je da policija ima neka saznanja na osnovu kojih te osobe povezuje s mestom požara.

Foto Tanjug/AP/Damir Krajac

Policija na pitanje Jutarnjeg nije ni potvrdila ni demantovala ovu informaciju.

Inače, na licu mesta uviđaj nije ni počeo pa je i uzrok požara nepoznat.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!