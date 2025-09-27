Region

U SEKUNDI JE OSTAO BEZ 30.000 EVRA: Došao na granicu sa Rumunijom, pa doživeo šok života

PREMA saopštenju za javnost, 26. septembra 2025. godine, granični policajci iz Teritorijalne službe Arad vršili su nasumične i nesistematske provere na komunikacionim pravcima u blizini granice.

У СЕКУНДИ ЈЕ ОСТАО БЕЗ 30.000 ЕВРА: Дошао на границу са Румунијом, па доживео шок живота

Tokom kontrole, zaustavljen je rumunski kamion koji je prevozio više automobila, a kojim je upravljao 48-godišnji muškarac.

Provere su pokazale da jedan od prevoženih automobila „stoji u bazama podataka kao 'tražen za zaplenu', po upozorenju koje su uneli španski organi“. Zbog toga je vozilo odmah zaplenjeno u sedištu policijske stanice, a protiv vozača je pokrenuta istraga zbog krivičnog dela prikrivanja.

Ovo nije jedini incident: drugi rumunski vozač u okrugu Timiš izgubio je automobil vredan 40.000 evra jer nije znao da je tražen u Kanadi.

