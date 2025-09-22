Region

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U MORU: Horor kod Dubrovnika, sa njim pronašli i kameru

В.Н.

22. 09. 2025. u 18:04

TELO muškarca pronađeno je danas u moru kod Lokruma u Hrvatskoj.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МУШКАРЦА У МОРУ: Хорор код Дубровника, са њим пронашли и камеру

Foto: Prinskrin Jutjub

- Dubrovačko-neretvanska policijska uprava, u saradnji sa Državnim tužilaštvom, radi na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do tragedije. Telo je prebačeno u Opštu bolnicu Dubrovnik na odeljenje patologije radi utvrđivanja tačnih okolnosti - saopštila je policija.

Kako se nezvanično saznaje osoba je nosila ronilačko odelo i pronađena je i njegova GoPro kamera.

Više informacija biće poznato nakon policijske istrage i obdukcije.

(Index.hr)

