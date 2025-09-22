PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U MORU: Horor kod Dubrovnika, sa njim pronašli i kameru
TELO muškarca pronađeno je danas u moru kod Lokruma u Hrvatskoj.
- Dubrovačko-neretvanska policijska uprava, u saradnji sa Državnim tužilaštvom, radi na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do tragedije. Telo je prebačeno u Opštu bolnicu Dubrovnik na odeljenje patologije radi utvrđivanja tačnih okolnosti - saopštila je policija.
Kako se nezvanično saznaje osoba je nosila ronilačko odelo i pronađena je i njegova GoPro kamera.
Više informacija biće poznato nakon policijske istrage i obdukcije.
(Index.hr)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)