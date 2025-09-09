Region

SKANDAL! Šolakove Vijesti poručuju: Nije to nista strašno kad se skandira “Ubij Srbina”! (FOTO)

В.Н.

09. 09. 2025. u 07:49

NA FUDBALSKOJ utakmici između Hrvatske i Crne Gore sinoć orilo se "Ubij Srbina"

Foto: Printscreen

Ovaj jezivi poklič tamo gde mu nikako mesto nije - na fudbalskoj utakmciji, pak,  za Šolakove "Vijesti" iz Podgorice nije - ništa strašno!

Tako je u "Vijestima" objavljeno da je utakmica protekla u "pravoj sportskoj i prijateljskoj atmosferi".

Istakli su aplauze hrvatskim vatrogascima, kao i sramni transparent kojim se Crnogorci "izvinjavaju Hrvatima za Dubrovnik". 

"A da li zbog tog ili tek igrom slučaja sa severne tribine se zaorilo "Ubij Srbina", pokušavaju da relativiziju ovaj skandal podgoričke "Vijesti".

Pogledajte kako je izgledao njihov "izveštaj":

Foto: Printscreen

