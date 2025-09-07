PONOVO BUKTI VELIKI POŽAR KOD KOČANA: Ima povređenih
U OPERACIJI su uključene ekipe iz Kočana i Makedonske Kamenice, kao i vatrogasci iz Štipa.
Prema prvim izveštajima najmanje četiri vatrogasca su povređena dok su pokušavala da stave vatru pod kontrolu u velikom požaru koji je sinoć izbio u fabrici slatkiša Makprogres u Vinici kod Kočana u Severnoj Makedoniji.
Nezvanično, neki od povređenih su bili vatrogasci koji su pokušavali da izvuku svoje kolege iz plamena.
Gradonačelnik Vinice je već zatražio dodatnu pomoć od susednih opština u gašenju požara.
Na licu mesta su i policija i kola hitne pomoći.
Kako navodi portal, situacija je ozbiljna i borba sa plamenom je još u toku.
(Alo)
