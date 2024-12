MILANOVIĆ O PRIMORCU: Lažan je kao novčanica od 13 evra, dosadan kao prijateljska utakmica

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović, koji je kandidat za još jedan mandat na Pantovčaku, odgovorio je protivkandidatu Draganu Primorcu (HDZ) da je lažan kao novčanica od 13 evra.

Foto: EPA/FILIP SINGER

Primorac je za Milanovića na jednom predizbornom skupu rekako da je kokoška.

- Okej, ja sam kokoška, ne znam kako njega doživljavaju. On je lažan kao novčanica od 13 evra, dosadan kao prijateljska utakmica. Ali, kad nekom kažeš da ga plaća Moskva, to je ozbiljna kvalifikacija. Kad ja kažem da je Plenkovićev odabranik stanokradica, čovek koji je ukrao jedan komad stana, tako što je doveo u zabludu prevarom vlasnike… To se dogodilo, to ima sve elemente krivičnog dela prevare - rekao je Milanović tokom posete Plaškom, Primoštenu i Trogiru.

U Hrvatskoj je u toku predizborna kampanja za predsedničke izbore koji će biti održani u nedelju, 29. decembra. I dok Primorac vodi agresivnu kampanju uz pomoć HDZ i premijera Andreja Plenkovića protiv Milanovića, aktuelni šef države, koji se oglašava uglavnom preko Fejsbuka i tu i tamo sa nekog skupa, prema svim dosadašnjim istraživanjima u ubedljivom je vođstvu ispred Primorca.