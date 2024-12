DRAMA MEĐU STUDENTIMA – DESETINE OTROVANE HRANOM IZ MENZE: Studenti opisivali svoje muke, Hitna pomoć imala pune ruke posla

RIJEČKI student javio se redakciji opisujući stanje nakon obroka u studentskom restoranu. Ubrzo su ga zadesile probavne i stomačne tegobe, a nije bio jedini – na Fejsbuk grupi studentskog doma pojavili su se komentari drugih studenata koji su se otrovali hranom...

Foto M. Anđela

Desetine studenata koji žive u studentskom kompleksu Ivan Goran Kovačić u Rijeci pre dva dana završili su na Hitnoj pomoći nakon konzumiranja hrane u restoranu Mini.



Na fejsbuk stranici studentskog doma krenula je lavina svedočenja o smetnjama u varenju i stomaku kada je jedna od studentkinja objavila da joj je pozlilo posle jela u pomenutom restoranu. Zamolila je kolege studente koji su prošli kroz istu stvar da se jave i pošalju mejl u Studentski centar Rijeka, a onda je krenulo – u roku od nekoliko sati objavu je pratilo na desetine komentara u kojima studenti opisuju svoje zdravstveno stanje, šta ih je nateralo da potraže medicinsku pomoć.Studenti opisuju situaciju na spratovima studentskih paviljona i jasno je da se nešto dešava, iako nisu svi jeli istu hranu u isto vreme.

- Sve je više prljavih toaleta... Zaista vas sve molim da prijavite simptome na mejl u postu! - dodala je studentkinja u svom prvom postu.



"Ista situacija je sa mnom i još par ljudi na 9. spratu", „Ista stvar, juče sam jeo bolonjez i rano jutros završio u hitnoj pomoći“, „Objekat 1 na spratu je bio u rasulu juče celu noć , sigurno neko od nas 5-6 koliko sam primetio“, opisuju učenici svoje muke u komentarima.Studentski centar Rijeka saopštio je da su dobili prijave o mogućem trovanju hranom u restoranu Mini.- Bez odlaganja smo preduzeli aktivnosti u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i pozvali nadležne inspekcije koje su izvršile uviđaj.Inspekcija nije utvrdila nepravilnosti u pripremi samog obroka i potvrdila je da je hrana zdrava i bezbedna za konzumaciju, a kao mogući izvor problema navodi se pojava virusnih infekcija. Studentski centar Rijeka posebno vodi računa o pripremi hrane kako bi osigurao sigurnost, kvalitet i zdrav obrok. U skladu sa navedenim, molimo sve korisnike koji imaju stomačne tegobe da potraže stručnu medicinsku pomoć - poručili su iz SC iz Rijeke.

Student koji se javio redakciji napisao je da je SC prvo odgovorio da je u pitanju norovirus, koji nastaje konzumiranjem nečiste hrane.

- Kada su shvatili da su napisali nešto kontradiktorno, promenili su tekst i rekli da je izvor tegoba virusna infekcija - opisao je on. On je rekao i da je samo pitanje vremena kada će doći do ovakve situacije, jer je hrana u menzi već duže vreme upitnog kvaliteta, što potvrđuju brojni komentari studenata nakon pojave trovanja hranom.

- Nisam dobio trovanje hranom, ali mislim da je krajnje vreme da se nešto uradi po tom pitanju jer je hrana iz godine u godinu sve lošija, a izbor iste hrane je sve manji i manji -napisao je jedan student.



Direktor Studentskog centra Goran Manestar objasnio je u izjavi Novom listu da se u prvoj verziji pominjala mogućnost da je u pitanju norovirus, jer tada nisu imali potvrdu da do trovanja nije došlo putem hrane.

- Juče nam je potvrđeno da je hrana sanitarna, pa je sada jasno da trovanje nije izazvano hranom, već virusom. O kom virusu se radi, znaćemo za dva dana, kada budu završene dodatne analize -rekao je Manestar. .

