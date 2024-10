PRIBLIŽAVAJU SE PREDSEDNIČKI IZBORI U HRVATSKOJ: I mrzitelj Srba Miro Bulj na listi

Sve ankete ukazuju veliku prednost Zorana Milanovića da ostane na Pantovčaku, a kandidaturu najavio i gradonačelnik Sinja Bulj, poznat po zabrani izložbe koja ima veze sa Srbima.

Foto: Pritnskrin/Jutjub/Večernji.hr

Već je dvadesetak kandidata koji će se verovatno suprotstaviti Zoranu Milanoviću na skorim predsedničkim izborima, a među njima je i Miro Bulj, poznat i po zabrani izložbe koja je imala „srpski prizvuk“. Vladajući HDž se nada da će Dragan Primorac kojeg oni podržavaju pobediti Milanovića, ali ako je suditi po anketama to je malo verovatno. Dok do nedavno Primorac, poznati lekar i vlasnik velike klinike nije uopšte spomenuo ime šefa države, sada je promenio taktiku. „Milanović je zvezda ruskih portala“, odgovorio je predsedniku nakon kritika da je on „drveni lutak Andreja Plenkovića“. „Sadašnji predsednik radi najbolje što može u pogledu vređanja i zbog toga će da izgubi izbore. Hrvatska je od toga umorna“, smatra dr. Primorac, ali ankete to ne potvrđuju.

U jeku rasprava zbog predloga hrvatske vlada da vojnici budu upućeni u Nemačku, u sklopu misije oko Ukrajine, uključio se i Primorac koji tvrdi da Milanović radi protiv NATO-a. „Želi li Hrvatsku izdvojiti iz NATO-a, svi su zbunjeni oko toga, a upravo je Milanović slao hrvatske vojnike kada je bio premijer u Afganistan“. Istovremeno predsednik države tvrdi da se NATO uključio u sukob u Ukrajini i da zato ne odobrava slanje hrvatskih vojnika u sklopu misije u Nemačkoj.

Superizborna godina u Hrvatskoj završiće pred Božić kada će verovatno biti zakazani predsednički izbori, a svog kandidata ima i nova stranka DOMiNO, nastala nakon raskola Domovinskog pokreta. Iako se mnogi smeju da je stranka uzela slično ime kao gej udruženje, novi desni pokret želi da vidi na Pantovčaku Branku Lozo. Svog kandidata ima i „Možemo“ a to je lider levice Ivana Kekin, a velike šanse da će biti buduća predsednica polaže i Marija Selak Raspudić koja nakon razlaza sa „Mostom“ nema iza sebe nijednu stranku.

O mogućoj kandidaturi Bulja govorio je i politički analitičar Žarko Puhovski koji tvrdi da je to vrh populizma u hrvatskoj politici. „Svojim demagoškim istupima takvi političari pokušavaju uza sebe vezati najprimitivnije delove biračkog tijela, ponajprije tako što sve ozbiljne političke teme svode na teorije zavjere ili čiste neistine. U Hrvatskoj se događa da se kandiduju individue koje su same ispod razine nižih slojeva biračkog tela, kako po naobrazbi, tako i po političkoj zrelost“. Povukao je paralelu i sa Herbertom Kiklom u Austriji, tvrdeći da Buljeva politička aktivnost nije za razliku od Kikla pobudila reakcije u Hrvatskoj. „Bulj bi mogao postati ne baš možda narodni kancelar u Hitlerovom stilu, ali recimo narodni predsednik, dakle onaj koji bi radosno ponavljao sve zablude intelektualno najslabijeg dela biračkoga tela“, smatra dr. Puhovski.

Među kandidatima je i notorni desničar Dražen Keleminec koji stalno viče „Za dom spremni“ i nekadašnja novinarka Aurora Vajs, inače savetnica Milorada Dodika. Javljaju se i biznismeni, mnogi željni javne promocije, pa će biti „gužva u šesnaestercu“ kada izbori i zvanično budu raspisani.