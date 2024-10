TUŽILAŠTVO ISTRAŽUJE JABLANIČKU TRAGEDIJU: Naložena veštačenja i pribavljanje poslovne dokumentacije, ispituje se i ljudski faktor (FOTO)

TUŽILAŠTVO Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u okviru kog će biti ispitane okolnosti tragedije na području opština Jablanica i Konjic i eventualna odgovornost, naročito, u odnosu na poslovanje kamenoloma na tom području.

Foto: AP Photo/Armin Durgut

Inače, iz kamenoloma u Donjoj Jablanici je, za vreme velikih padavina pre nekoliko dana, krenuo veliki odron koji je sravnio sa zemljom ovaj deo opštine Jablanica i usmrtio najmanje 15 ljudi, dok se više od deset njih vodi kao nestalo.

U saopštenju tužilaštva je navedeno da pripadnici MUP HNK proveraju navode i informacije radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima se dogodila ova tragedija, s posebnim akcentom na eventualnu odgovornost i ulogu ljudskog faktora, naročito u odnosu na poslovanje i aktivnosti kamenoloma koji se nalazi na nastradalom području.

- S tim ciljem naložena su određena veštačenja, te pribavljanje određene poslovne dokumentacije - istaknuto je u saopštenju.

Dalje navode da su tužioci, odmah po dojavi o strašnoj tragediji na području Jablanice i Konjica, izašli na lice mesta i zajedno sa pripadnicima kantonalnog MUP i Policijske uprave Konjic, preduzeli sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti.

Foto: AP Photo/Armin Durgut

Prema poslednjim zvaničnim informacijama, 16 ljudi smrtno je stradalo u poplavama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a jedna osoba je iz Konjica. U Konjicu se i dalje traga za četiri prijavljene nestale osobe, a u Jablanici za njih petoro, čiji su nestanak prijavili rodbina, prijatelji i komšije. U Buturović Polju kod Konjica, juče je pronađeno telo osobe koja je nestala u katastrofalnim poplavama.

Zbog prirodne katastrofe koja je pogodila delove BiH pomoć stiže sa svih strana, a pošto je Ministarstvo sigurnosti BiH putem Mehanizma Civilne zaštite EU uputilo zahtev za međunarodnu pomoć u saniranju poplava u BiH. Spasilački timovi do sada su iz poplavljenog područja Donje Jablanice izvukli 15 tela, a još se traga za pet nestalih osoba, izjavio je Nenad Ikonić iz Republičke uprave civilne zaštite. Ikonić je rekao da su na teren stigli timovi spasilaca iz Srbije, Crne Gore i Slovenije koji pomažu u raščišćavanju. Prema njegovim rečima, trenutno je najviše aktivna mehanizacija koja raščišćava teren, dok će spasioci efikasnije moći da pretražuju teren kada nivo vode opadne.

Foto Tanjug/AP/Armin Durgut

- Neshvatljiv je nivo razaranja na području Donje Jablanice, a još manje je shvatljivo da se kamenolom nalazio na brdu iznad ovog mesta. Ovde se brdo obrušilo na naselje i izazvalo strašno razaranje - naveo je Ikonić.

On je naglasio da su statičari iz Srbije poslati u kamenolom da izvide situaciju i utvrde da li postoji opasnost od novih potresa, s obzirom na to da se ispod tog brda trenutno nalazi oko 300 ljudi, koji bi mogli da budu ugroženi.

Jablanici i Konjicu ponovo prete obilne padavine. Zbog najavljenih kiša, koje se očekuju sutra, sa prognoziranih između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, na većini hidroloških stanica na području jadranskog sliva predviđa se porast vodostaja. Kako navode iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora, poseban rizik postoji na poplavnim područjima TMT, te na srednjem i donjem toku reke Neretve, uključujući njene pritoke.

- Upozorenje se izdaje zbog trenutne situacije na poplavljenim područjima zbog mogućih pojava bujičnih potoka i klizišta, te obuhvata opštine i gradove: Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Ljubuški, Široki Brijeg i Posušje, navodi se u saopštenju.

Građani ovih područja pozivaju se na dodatni oprez zbog mogućnosti naglog porasta vodostaja i opasnosti od bujičnih voda i klizišta. Službe civilne zaštite se pozivaju da upozore građane na područjima uz reke, posebno one koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, na povećanu opasnost.

Ispovesti porodica nastradalih u Jablanici ovih dana se ređaju kao na traci i dokaz su kolika je tragedija zadesila ovaj grad. Dino Begić je izgubio trudnu suprugu Ajlu (28) zbog bujičnih poplava koje su pogodile područje Jablanice. Ona je bila u sedmom mesecu trudnoće, a iza nje su ostali Dino i petogodišnja kćerka Dalal.

- Ne znam ni sam kako se osećam. Ne znam šta bih vam rekao. Moram se nekako držati zbog svoje devojčice. I dalje sam u šoku. Trenutno prolazim kroz život kao da sanjam. Osećam potrebu da plačem, ali ne mogu, izuzetno mi je teško, ali, to je život. To je sudbina - rekao je potreseni Dino Begić.

Foto Tanjug/AP/Armin Durgut

Ispričao je da je borba počela negde oko ponoći.

- Otac i ja smo izašli iz kuće da bismo čistili obližnji potok kraj kuće kako nam voda ne bi ušla unutra. Bila je to toliko jaka kiša da ništa nismo videli. Tad sam poslednji put video suprugu živu. Njih smo ostavili u kući, a ćerka Dalal je spavala. Borili smo se s potokom, dok je Ajla spremala kćerku za evakuaciju. Deblo je palo na nju i prignječilo je. Mala se spasla, a kako, to samo dragi Bog zna. Bila je sva krvava i teško povređena, pa smo je vodili u Konjic na ušivanje. Puna je ogrebotina, najgore je to što je videla smrt svoje majke - ispričao je Dino.

DAN ŽALOSTI I U SRPSKOJ

VLADA Republike Srpske proglasila je Dan žalosti u Srpskoj povodom stradanja stanovništva na području Federacije BiH, uzrokovanog poplavama i klizištima.

Sutra će na institucijama Republike Srpske biti istaknute zastave na pola koplja, otkazane kulturne manifestacije i prilagođene sportske manifestacije datom trenutku, saopšteno je iz Vlade.

Takođe, i Vlada FBiH je donela odluku kojom se 8. oktobar 2024. godine proglašava Danom žalosti u FBiH zbog žrtava usled poplava i klizišta na području zemlje.

Foto Fejsbuk

VIDOVIĆ: TEŠKA POTRAGA

DAVOR Vidović, vođa spasilačkog tima iz Srbije, ispričao je da je situacija veoma teška.

- Ono što smo primetili su velike naslage kamenja koje se spustilo sa padina bivšeg kamenoloma, koji već duže vreme nije u funkciji, tako se da uz kamenje koje je dosta veliko, dosta glomazno, nalazi i sitnije kamenje uz blato, mulj koji prekriva teren, tako će pretraga biti veoma teška u tom delu koji smo mi obišli - ispričao je Vidović za javni servis. MUP Srbije uputio je u nedelju ujutru 36 pripadnika Tima iz sektora za vanredne situacije sa 12 vozila, kao pomoć ekipama u BiH.

I PSI TRAGAČI NA TERENU

VOĐA tima civilne zaštite Siniša Badovinac iz Rijeke rekao je da za ljudima nestalim u katastrofalnim poplavama tragaju i psi tragači, a koriste se i sredstva za tehničko pretraživanje.

Foto: Fejsbuk/HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja

U Badovinčevoj grupi angažovano je 37 ljudi uz dva psa tragača, kojima posao otežava puno mulja i teško dostupan teren.

- Nije lako ni psima ni ljudima - rekao je on, preneo je mostarski portal "Bljesak".

Badovinac je sa žaljenjem konstatovao da će pronađeni najverovatnije biti mrtvi.