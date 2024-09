SIN SLUČAJNO UPUCAO MAJKU, NESRETNOJ ŽENI NIJE BILO SPASA: Jeziv slučaj potresao Hrvatsku, komšije i prijatelji nemi od bola

JASMINKA L. stradala je sinoć kod Male Subotice, u porodičnoj kući u naselju Piškorovec, kada ju je pogodio metak ispaljen iz puške koju je u rukama držao njen sin.

Foto: Profimedia

Sve se odigralo negde oko 19.30 sati, pred porodičnom kućom. Nakon ispaljenog hica, čuo se jeziv krik, a potom pozivi upomoć. Nažalost, ranjenoj 50-godišnjoj Jasminki L. nije bilo spasa, a njen 20-godišnji sin Dominik je uhapšen i pod istragom je, piše Jutarnji list.

- Svi smo u šoku. S Jaminkom sam kumski povezana i ne mogu da verujem da se to dogodilo. Nakon što ju je Dominik slučajno ranio iz te vražje puške, mislim da se zvala istog trena Hitna pomoć ali da je nisu čekali nego su Jasminku ukrcali u komšijin auto i krenuli put čakovečke bolnice. Bila je prepuna krvi i u nesvesti. Najednom nam je, kad su stigli do Štefanca, dojavljeno da je umrla, da više ne diše. A policija je odvela Dominika i bili su u selu do kasno u noć - rekla je za Jutarnji meštanka Piškorovca, kuma pokojne žene.

Za Dominika kaže da je "dečko dobar k‘o hleb, radan, ali i da je bio jako vezan za majku".

- Ta nezgoda se dogodila u kući. I nije namerno pucao u mamu. Zezao se s puškom, nije znao da je metak unutra, a da opravda što je uopšte drži, valjda je rekao da će je malo naglancati. I najednom ‘bum‘. Užas. Dominik je majku obožavao. Jedini se još nije oženio i majci je pomagao oko najmlađe sestre koja odlazi na dijalize i bolesna je - dodaje još kuma pokojne.

Na pitanje o oružju je li znala porodica za tu pušku i čija je, napominje da ona nije znala da imaju oružje u kući, te da ne zna odakle u Dominikovim rukama.

- Lako za poreklo puške. Neka to Dominik objasni policiji i priča je gotova, ali veći je problem što je slučajno usmrtio majku i to mu je pečat za ceo život jer tu opravdanja nikakvih nema - kaže meštanka.

Nije poznato da li su policajci pronašli još nešto u kući i pomoćnim objektima u kojima je živeo osumnjičeni mladić. Beživotno Jasminkino telo prevezeno je na patologiju čakovečke bolnice kako bi se uradila obdukcija.

Nakon kriminalističkog istraživanja biće poznate sve okolnosti koje su dovele do tragedije i hoće li 20-godišnjak biti prijavljen za smrt iz nehata.

