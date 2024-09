NOVI TALAS BORBE PROTIV KORUPCIJE U HRVATSKOJ: Svaki dan jedno hapšenje

Uhapšeni su i vodi se postupak zbog sumnji u korupciju dugogodišnji direktor Hrvatskih cesta i gradonačelnik malog slavonskog mesta Otok.

Foto: AP

U Hrvatskoj je započeo novi talas hapšenja političara zbog sumnji u korupciju, a privođenje prvog čoveka malog slavonskog mesta Otok Josipa Šarića je rezultiralo incidentom kada su meštani branili „svog gradonačelnika“, pa je i specijalna policija imala posla. Pre vikenda uhapšen je do juče moćni direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić pod sumnjom da je nameštao poslove rodbini i za uzvrat dobio skupoceni Audi i plaćene radove na kući u Osijeku. Novi državni tužioc Ivan Turudić kaže da ga ove istrage USKOK-a ne iznenađuju i da će toga biti još.

Čim je policija rano ujutro u poneđeljak stigla pred kuću gradonačelnika Otoka iz redova HDž-a Josipa Šarića, počeli su da se okupljaju meštani, koji su kasnije napali i novinare. „Srbi, srpski mediji, jedva ste dočekali“, vikali su meštani novinarima i televizijskim ekipama koje su snimale privođenje, a neki meštani su nosili majice uz tekst podrške gradonačelniku koji je „tako mnogo uradio za nas“.

Iako je Otok malo mesto sa 5000 stanovnika otkriveno je u medijima da je gradonačelnik trošio hiljade evra na restorane, kupovao kulene, parfeme. Državni novac se trošio i za svadbe, tamburaše, a gradonačelnik nije imao previše obzira za probleme jedne petročlane porodice sa dvoje teško bolesne dece koji su živeli u strašnim uslovima. Gradonačelnik je zbrinuo i svog sina i rodbinu, a govorio je „mi smo svi velika porodica“. Izmišljao je i nepostojeća radna mesta, a na vlasti se održao punih dvadeset i devet godina. Na razna putovanja i odsedanje u luksuznim hotelima u pet je godina prvi čovek malog slavonskog mesta potrošio 700.000 evra, a mesečno je na službenu karticu trošio isti iznos koliko je bila njegova plata.

Direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić isto iz HDž-a iza sebe je imao uspešnu karijeru i za vreme njegovog mandata izgrađeno je mnogo kilometara autoputeva i Peljaški most, a onda je iznenada dao ostavku, očito očekujući hapšenje. Istražitelji sada pokušavaju ući u trag raznim ugovorima, a utvrđeno je da je neke unosne poslove poveravao svom rođaku. „Akcija USKOK-a još je jedan pokazatelj da nadležne institucije rade slobodno i neovisno svoj posao. Borba protiv korupcije je stalna i kontinuirana, te želimo da se u potpunosti rasvetli ovaj slučaj“, reagovao je HDž i najavio da će svi koji budu optuženi zbog korupcije morati napustiti stranku.

U trećem mandatu premijera Andreja Plenkovića još nije bilo ostavke nijednog ministra, iako se spominjalo da će ministar prometa i mora Oleg Butković morati otići sa dužnosti. To se do sada nije dogodilo, usprkos aferi sa državnom kompanijom „Jadrolinijom“, nakon smrti trojice pomoraca koji su stradali zbog starih, zapuštenih brodova. Ministar je javno priznao da je pogrešio što nije otišao na lice mesta kada su pomorci poginuli i sve je do sada ostalo na tome.