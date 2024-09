HRVATSKA STRAHUJE OD POPLAVA: Stotine ljudi neumorno radi na terenu, spremno ukupno milion i po vreća za nasipe

CIKLON Boris ostavio je razorne posledice širom Evrope, međutim on i dalje preti mnogim područjima, pa tako na primer Hrvatskoj preti opasnost od Dunava, a ostale reke su manje problematične.

FOTO: Tanjug/AP

- Imamo karte rizika i opasnosti od poplava. Sigurno da je ovo jedan od pet najvećih u istoriji. Ovo se može uporediti s 2013., oko pola metra manje, zbog čega će nama biti nešto lakše odbraniti se... Neumorno se radilo pre, radiće se i sad, dan i noć. To će trajati oko sedam dana 0-24. Do sutra će se složiti odbrana u Vukovaru, a do nedelje planiramo završiti sve aktivnosti pa da se od ponedeljka koncentrišemo samo na interventne aktivnosti. Sad je više od 300 ljudi na terenu, a poslano je više od 10.000 vreća. U zalihama ćemo imati oko 100.000 vreća, ukupno ih imamo milion i po - kazao je za medije generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Spomenuo je i da nikakvog materijala ne nedostaje, kao ni ljudstva.

Dakle, Hrvatska je spremna, bez obzira na povećani rizik. Predviđa i da ne bi trebalo biti ugroženo ni jedno naseljeno područje, preneo je Indeks.

