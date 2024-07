HRVATI POBESNELI ZBOG TURISTA: Jedna stvar im posebno ide na živce, pokrenula se i rasprava na internetu

NA Reditu se nedavno pojavila diskusija među Hrvatima o ponašanju turista na Jadranu, koja je pokrenula raspravu o štetnosti preteranog izlaganja suncu i problemu pušenja na javnim mestima. Jedan korisnik, iritiran onim što je video, podelio je svoje iskustvo sa plaže, naglašavajući kako neki ljudi dovode decu na plažu u periodu od 10 do 17 sati, kada je sunčevo zračenje najintenzivnije.

Korisnik je napisao: "Neki dan, žena, dete i ja smo došli na plažu rano ujutro, pre 9 sati, kako bismo izbegli najjače sunce. Oko 10 sati, vidimo porodicu sa dvoje male dece kako dolazi. Sunce je u tom trenutku već bilo prilično jako. Do 11 sati plaža je bila puna turista, neki od njih sa malom decom, ali bez zaštite od sunca poput šatora. Stvarno ne razumem zašto ljudi rizikuju zdravlje svoje dece na ovaj način."

On je dodao: "U podne smo otišli na kafu, a kada smo se vratili na plažu oko 16:45, zatekli smo iste porodice koje su bile tu još od jutra. Vidno su bili crveni od sunca, a majka je rekla: 'Mogli bismo se sada lagano skupiti s plaže, sunce više nije nešto.' Zapanjujuće je da ljudi misle da se moraju vratiti kući crni kao paprika, da bi selo ili grad videli da su bili na letovanju."

Njegov post izazvao je brojne reakcije, uključujući komentare o neodgovornom ponašanju i nostalgiji za prošlim vremenima kada su letovanja bila drugačija. Jedan korisnik je komentarisao: "More i leto su precenjeni. Previše je vruće, a vlaga je visoka. Sledeće godine idem u planine, a ne na more."

Problem pušenja na plaži

Još jedna tema koja je izazvala mnogo pažnje je problem pušenja na plaži. Korisnici su izrazili frustraciju zbog pušača koji svoje opuške ostavljaju u pesku ili kamenčićima, ne mareći za čistoću plaže.

Jedan korisnik je napisao: "Zapanjuje me koliko ljudi koristi plažu kao pepeljaru. Često im skrećem pažnju na to, ali mnogi se ponašaju kao da je to normalno. Da, i ja sam pušač, ali ovo nije rant protiv pušača, već protiv neodgovornog ponašanja."

Komentari su se kretali od podrške ovim stavovima do predloga za strože mere, kao što je zabrana ležaljki u blizini mora i kažnjavanje onih koji zagađuju plažu opušcima. Neki korisnici su predložili edukaciju i kampanje kako bi se podigla svest o ovim problemima.

