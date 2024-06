"ON BI SE VEĆ POKUPIO..." Plenković reagovao na Milanovićevu najavu

NAJAVA predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da će se ponovo kandidovati na predstojećim predsedničkim izborima nije bila neočekivana, ali je izazvala brojne reakcije političara, a premijer Andrej Plenković kaže da "da je korektan, šef države bi se već pokupio nakon kršenja Ustava i teškog poraza na parlamentarnim izborima".

Foto: EPA/FILIP SINGER

Plenković je rekao da je za njega ta najava bila očekivana.

- On je kršeći Ustav pokušao da postane premijer, ali je teško poražen, i on i (lider SDP) Peđa Grbin koji je nestao nakon one konferencije za novinare kada su se pojavili njih dvojica. Sada utešno želi ponovo da bude ono što jeste. Da je politički korektan, on bi se pokupio nakon teškog poraza i nakon kršenja Ustava, ali nije - rekao je Plenković, koji se nalazi u Briselu, gde se održava sednica Saveta EU.

Dodao je da će HDZ svog kandidata za predsednika države da predloži nakon stranačkih izbora u julu, preneli su hrvatski mediji. Milanovi je juče potvrdio zvanično da će se kandidovati za drugi predsednički mandat i da očekuje podršku SDP-a, čiji je ranije bio lider.