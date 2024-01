HRVATSKA BRIŠE RATNE ZLOČINCE

U HRVATSKOJ je usvojen zakon koji će omogućiti rehabilitaciju ratnih zločinaca iz devedesetih godina prošlog veka i da nigde, zvanično, ne bude zabeleženo za šta su suđeni i osuđeni. Zakon o pravnim posledicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, kako glasi pun naziv, predviđa brisanje iz evidencije osuđenih ratnih zločinaca i, kada je reč o pravosuđu, oni su potpuno rehabilitovani, nedužni, kao da nikad nisu ništa počinili.

Foto: piksabej

To se odnosi i na Tihomira Blaškića, Mirka Norca i brojne druge koji su osuđeni za ratne zločine, ako na osnovu zakona, dvadeset godina posle izrečene kazne, zatraže brisanje podataka iz kaznene evidencije. Blaškić će to moći ubrzo, a Norac za dve godine.

Više ni u novinama neće biti moguće za osuđene ratne zločince da se to piše, jer oni su od sada nedužni, obični ljudi. Ako neki novinar o tome piše, snaći će ga osuda. Iako je zakon krajnje osetljiv, o njemu se u Hrvatskoj nije puno govorilo. Falsifikatorima istorije, koji su i do sada tvrdili da u Domovinskom ratu nije bilo sa hrvatske strane zločina, biće to dodatni argument u odbrani osuđenih i plodno tlo za još veću navalu revizionizma kog ni sada ne manjka.

- Rehabilitovana osoba ne sme biti pozvana na odgovornost za pređašnje osude, niti da ima bilo kakve pravne posledice. Njena prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile kazneno delo - piše u zakonu, koji je dao mogućnost osuđenima za ratne zločine i da negiraju da su počinjeni.

Sigurno je da će krajnje desni krugovi u Hrvatskoj dočekati sa euforijom prve primene zakona. Hrvatski predsednik Zoran Milanović, koji je primao osuđene za ratne zločine, najavio je da će primiti i Milivoja Petkovića, kad izađe iz zatvora.

Kako će se sprovođenje zakona odraziti na komemoracijama žrtava gde se govorilo i o imenima onih koji su inicirali i sprovodi zločine, ostaje otvoreno pitanje, koje će u budućnosti sigurno izazvali mnoge reakcije. I do sada se Norac pojavljivao na zvaničnim obeležavanjima operacije "Medački džep", ali u štampi je uvek naglašeno da je bio osuđen zbog brutalnih zločina nad Srbima koji su tada počinjeni. Ubuduće, na osnovu zakona, to se neće moći tvrditi, jer sve koji će to raditi čeka - kazna i zatvor.

Srbi na granici BROJNI su srpski državljani koji su u poslednje vreme uhapšeni na granici sa Hrvatskom zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Neki su završili u zatvoru gde čekaju sudsku odluku, a za nekima je "poternica" povučena, jer su dokazali da nemaju veze sa delima zbog kojih su zadržani na granici.