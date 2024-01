HRVATI BOGATIJI ZBOG IZBORA: Plenković se u godini izjašnjavanja birača odlučio za reformu plata u javnim delatnostima

HRVATI kojima država isplaćuje platu preko noći su, zbog skorih izbora, postali "bogataši". Mnogima su značajno povećane plate, pa lekari i sudije sada minimalno zarađuju 3.000 evra, a mnogi i više. Na listi "bogataša" su i stručnjaci za kompjutere i tradicionalno piloti, a sve je manje zanimanja koja zarađuju ispod 1.000 evra.

Foto Tanjug/HINA/ EDVARD SUSAK

Malo ko se, u izbornoj godini, odlučuje da sprovede sveobuhvatnu reformu plata u javnom servisu, ali je to učinio baš hrvatski premijer Andrej Plenković. Reforma je sada gotova i od sledećeg meseca 300.000 zaposlenih u državnim službama dobiće više plate, s tim da će neki inkasirati i po 500 evra više. Povišenja neće zaobići ni profesije sa kojima se do sada skromno zarađivalo, pa će osnovna plata muzejskog tehničara biti 1.100 evra, što je za oko 150 evra više nego do sada. Kustosi u muzejima će imati platu od 1.400 do 1.630 evra, što je za 300 evra više nego ranije. Dobro su prošli i socijalni radnici, čije će plate biti 1.480 evra, za 200 evra više nego pre.

Lekari bez specijalističkog ispita i bez raznih dodataka i dežurstva, prošli su skromnije i osnovna plata biće im 2.000 evra, "samo" za 150 evra više nego do sada. Bolje su prošli specijalisti, kojima će plata biti 2.498 evra, plus dežurstva i drugi dodaci, pa će mesečno moći da zarade najmanje 3.000 evra, a neki i znatno više. Time su hrvatski lekari "ulovili" slovenačke i mnogi više neće imati potrebe ići u Evropu gde su do sada bile mnogo veće plate.

I učitelji bi mogli biti zadovoljni, jer će od sada zarađivati 1.400 evra mesečno, dok će plata profesora na fakultetima biti 2.320 evra, što je povećanje od 500 evra mesečno. Ipak, nisu svi zadovoljni, pa se ne isključuje i štrajk, koji je već najavljen. Sudski savetnici ubuduće će zarađivati osnovnu platu koja iznosi 1.626 evra, gotovo 300 evra višu nego što je bila, a policajci će imati mesečna primanja najmanje 1.250 evra. Povišenje stiže i informatičkim savetnicima u državnim telima koji će sada dobijati 1.558 evra mesečno, što je solidno povećanje od 400 evra. Razne referente čeka osnovica od 1.080 evra, a najmanje će plate biti takozvanim službenicima četvrte vrste, oko 870 evra, ali ipak za 100 evra više nego što su bile. Solidna povećanja čekaju i čistačice, dok carinicima pripada po 1.227 evra.

Prve reakcije su od euforije do razočaranja. Jedni kažu, "daj Bože da su izbori svake godine", drugi smatraju da je inflacija ionako brža od njihovih zarada. Jedno je sigurno, zaposleni u velikim gradovima imaće istu platu kao i oni u manjim sredinama, a mnogi su se približili onima u privatnom sektoru, gde se još uvek zarađuje deset do 20 odsto više. Ipak, "bogataši" na balkanski način povišenje plata neće koristiti za uživanje, putovanja i kupovanje luksuznih proizvoda, već više za vraćanje starih dugova. A kako je statistika varljiva, već sada sudije štrajkuju, jer smatraju da malo zarađuju. Sve je prisutniji i stav da se ne isplati raditi za državu, jer bez obzira na to što su plate bezbedne, mnogo su manje nego u drugim evropskim zemljama.

Bilo kako bilo, predstojeći izbori, za mnoge koji su sklopili radne ugovore sa državom, donose prividno blagostanje. Jer, veliki broj onih koji rade za državu imaju još neki, dodatni posao na kojem zarade još jednu platu, pa je ukupna zarada sasvim solidna i za nemačke prilike. Do kada će tako biti, niko ne zna, ali uostalom ko misli na budućnost? Sada država očito ima para, pa neka se troši kao da je sudnji dan. Bilo je tako i u januaru, kada obično ponestaje para zbog božićnih i novogodišnjih trošenja, a ovog puta je ostalo i za kasnije. Nove plate će hrvatske "bogataše" podstaći na još veće trošenje, pa ko ima, neka mu je.

Filipinke NI stranim radnicima u Hrvatskoj nije loše, pa ih je sve više. U zadnje vreme mnogo je i oglasa "tražimo Filipinke do 30 godina", a šta se pod tim misli niko ne otkriva. Hrvatska sve više postaje omiljena destinacija Nepalaca, bez kojih bi stali mnogi biznisi.