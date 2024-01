PROBLEMI KOJI POGAĐAJU I LJUBLJANSKOG GRADONAČELNIKA: Zoran Janković u vrtlogu afere "daj, dam"

Policija pretresla kuću prvog čoveka Ljubljane dok je bio u bolnici na lečenju.

Foto D. Milovanović

Ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković ponovo je na meti istražitelja koji su pretražili i njegovu kuću i prostorije gradske uprave. Istraga je proširena i u drugim slovenačkim gradovima, od Celja i Kranja do Nove gorice, a istražitelji sumnjaju u veći broj raznih nepravilnosti kod zapošljavanja u gradskoj upravi do malverzacija sa sponzorskim ugovorima. Na meti su i sportski klubovi i preduzeća, kao što je Energetika Ljubljana.

„Te ljude koji su po sumnjom za malverzacije ja uopšte ne poznajem, a nisam uradio ništa protuzakonito. Još sam gradonačelnik“, rekao je dugovečni prvi čovek Ljubljane nakon što su istražitelji pokucali na vrata 21 osobe. Objasnio je svoju ulogu koju su istražitelji doveli u vezu sa pritiskom na preduzeće Energetika da sponzorira fudbalski klub „Olimpija“ i intervenciju da posao dobije kćerka načelnice ljubljanske uprave Andreje Erjavec. „Radila je i to dobro kod nas na studentski ugovor, ako mogu pomoći to ću i uraditi i javno to priznajem“.

Sumnjiči ga se i oko nekih radova u samoj Ljubljani, a Janković kaže da je ponosan da neka preduzeća pomažu sportu i kulturi. Jednom moćnom poslovnom čoveku koji namerava da investira u Ljubljani tako je rekao da očekuje da njegovo preduzeće pomogne ljubljansku kulturi i sport. „Prijavite me zbog toga“, reakcija je Jankovića koji uživa punu podršku stanovnika glavnog grada Slovenije.

Glavni akter nove afere u Sloveniji je Aleš Lotrič iz ljubljanske opštine Bežigrad kojega se sumnjiči za malverzacije oko izgradnje luksuznog stambenog kompleksa u samom centru grada. „Sve je bilo po zakonu“, tvrdi Lotrič, a policija je zaplenila brdu dokumenata koji će otkriti šta se zapravo dogodilo u aferi koje se već naziva „daj, dam“.

Sve poprima i političku dimenziju, jer Janković sumnja da je afera proizvedena i zbog njegovog dobrog odnosa sa premijerom Robertom Golobom. „Smatram da Golob dobro vodi vladu i da će greške koje je napravio popraviti“. Kako se u Deželi zaoštrava sukob levice i desnice, koju predstavlja takođe dugovečni Janez Janša, sadašnja afera se odražava i na političku budućnost zemlje. Pred parlamentarnom komisijom izjavu je dala i predsednica države Nataša Pirc Musar, a to je izazvalu dodatnu zbrku jer Janković smatra da nije rekla ključne stvari u vezi nekih investicija važnih za grad Ljubljanu. „A šta da radim nego da se brinem za grad“, poručuje Janković.

Afera poprima i bizarnu dimanziju, jer su istražitelji pregledali Jankovićevu koću dok je bio u bolnici, a u njegovoj kancelariji su iz stola uzeli i čestitke koje je dobio za rođendan, a u jednoj se jedan direktoe zahvaljuje što je postavljen na novu dužnost. „Kompjutora nemam, pa ga nisu ni tražili“, kaže Janković, uz dodatak da ne zna ni kako radi mašina za veš. Sve se više tvrdi da konce vuče baš Janez Janša, koji želi diskreditovati i Jankovića i premijera Goloba.“Kako ću svom unuku objasniti premetačinu u stanu“.

Inače, Jankovića već godinama prate sumnje da je umešan u razne afere, a uvek odgovara „ne želim biti, nisam i neću biti kriminalac“. Sumnjalo se i u mutne poslove njegovog sina, te da je kao gradonačelnik privatnicima omogućio milionsku zaradu na račun grada. Iz svega tog je Janković izašao „čist“, pa je pre dve godine izabran za šesti mandat na čelu Ljubljane.