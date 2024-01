PREDIVNO OSTRVO NA PRODAJU: Ima divnu borovu šumu, idealno za odmarališta, privatne zabave, ali ima jedna caka

JEDNO od privatnih ostrva koje se nudi na našem tržištu je Veliki Školj u Malostonskom zalivu, sa prelepom borovom šumom, izvorom vode i kamenom kućom izgrađenom pre 1968. godine.

Foto Gugl maps

Ostrvo ima površinu od 21.677 m2, a u agenciji preko koje se prodaje kažu da je idealno za glamping resort, naturističko odmaralište, venčanja, privatne žurke, team building, degustaciju ostriga, posete ostrvskim farmama ostriga ili dnevni najam ostrva za razne događaje.

Agencija tvrdi, prenosi Morski.hr, da je na ostrvu moguće izgraditi još jednu kamenu kuću sa maslinicima i registrovati OPG. Ostrvo se prodaje po ceni od 3 miliona i 250 hiljada evra.

Ali oni sa dubokim džepom koji nisu dovoljno informisani mogli bi da daju velike pare za privatno ostrvo, ali ne bi trebalo da grade pristanište ili kej za plovilo do ostrva, niti put, šetalište ili bilo koji neophodan objekat. Ovo je propisano članom 14 o planiranju i izgradnji na pomorskom dobru, stav 6, koji kaže da se na morskoj obali mora izbegavati betoniranje obale uz more u prostoru koji je širok najmanje 6 metara od linije koja je horizontalno udaljena od srednje linije visoke vode . U zavisnosti od veličine ostrva, to može biti veliki problem, jer je sada pitanje koliko je površine ostrva zaista privatno vlasništvo, piše Morski.hr.

Takođe, na većini ovakvih ostrva koja se prodaju u malim oglasima zabranjena je svaka gradnja, jer su to najčešće pašnjaci, šumska površina ili poljoprivredno zemljište. Izuzetak za moguću gradnju je ako se otvori OPG, pa bi se na ostrvu mogla graditi kuća.

Međutim, taj objekat bi morao da bude isključivo poljoprivredne namene. To mogu biti podrumi, prodavnice voća i povrća, plastenici, štale i slično. Obično su to zgrade od 10, 30 ili 50 kvadratnih metara. Oni koji kupuju ostrvo radi sopstvene privatnosti moraju znati da nikome ne mogu zabraniti da se iskrca na obalu, plovi u blizini ostrva ili pliva na plažama, piše Morski.hr.

jutarnji.hr

ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike