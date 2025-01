Fond PIO raspisao oglas za prijavljivanje penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u 2025. godini

Na osnovu člana 9 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 106/2024), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje:

N. Skenderija

1. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 50.683 dinara.



2. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 50.683 dinara, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2024. godine 1€ = 117,0149 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 50.683 dinara.

3. Uz prijavu, potrebno je podneti:



- penzijski ček;- dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);- popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023, i 2024. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju;- raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna).

4. Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica.

5. Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

6. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

7. Prijave na oglas se podnose počev od 9. januara, a zaključno sa 27. januarom 2025. godine.

8. Preliminarne Rang liste korisnika penzija objavljuju se dvadeset petog radnog dana od dana isteka oglasa.

9. Na preliminarnu Rang listu korisnik penzija može da podnese prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

10. Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.