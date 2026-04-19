Nema potrebe da zovete vodoinstalatera: Ovaj trik otpušava sudoperu za 5 minuta

OTPUŠAVANjE sudopere ili lavaboa ne mora uvek da podrazumeva skupe preparate ili pozivanje majstora. Sigurno je da vam se makar jednom desilo da ste se zatekli u ovakvom problemu, ali ono što bi trebalo ubuduće da znate, jeste da ne morate da zovete stručnjaka da bi ga rešio.

Postoji jednostavan, kućni način koji može pomoći da se uklone manje blokade i neprijatni mirisi iz odvoda. Za ovaj postupak potrebna su četiri osnovna sastojka koja većina ljudi ima u kuhinji: kašičica deterdženta za sudove, dve kašike soli i malo sirćeta ali i soda bikarbona.

Kako ide postupak?

Najpre se u čaši pomešaju deterdžent, so i sirće dok se ne dobije ujednačena tečnost. U međuvremenu, odvod u lavabou ili sudoperi pospite sodom bikarbonom. Posle toga, pripremljena mešavina se polako sipa preko sode bikarbone direktno u odvod. Ova kombinacija sastojaka stvara reakciju koja može pomoći u razgradnji masnoća i naslaga koje uzrokuju zapušenje.

Ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim isperite toplom vodom.

Ovaj jednostavan trik može biti efikasan kao brzo rešenje za manje probleme sa odvodom i odličan je način da održavate sudoperu čistom bez upotrebe agresivnih hemikalija.

