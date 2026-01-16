NEVEROVATNO ČUDO PRIRODE: Pogledajte kako rajske ptice svetle na dnevnom i noćnom svetlu (VIDEO)

RAJSKE ptice već dugo očaravaju ljude svojim neverovatno živopisnim i raznobojnim perjem, međutim istraživači koji se bave ovom grupom nedavno su otkrili nešto još neverovatnije.

Perje kod 37 od 45 vrsta rajskih ptica pokazuje biofluorescenciju, što znači da molekuli u perju upijaju UV svetlost i emituju žuto-zeleni sjaj.

Od dugih, tankih pera, do sjajnih kruna, delova na grudima i ramenima, pa čak i pera koja su veoma crna, rajske ptice, koje žive na ostrvima Australije i okoline, spadaju u najupečatljivije i najšarenije na svetu.

Zašto im je perje toliko svetli?

Upravo to pitanje ornitolozi pokušavaju da razumeju!

Tim naučnika koji obično proučava ribe (ihtiolozi) otkrio je da većina rajskih ptica emituje biofluorescenciju samo sa jednog, dva ili tri dela tela.

Ihtiolozi su prvo proučavali biofluorescenciju kod riba, a dok su bili u Američkom muzeju prirodne istorije, počeli su da se pitaju koje druge životinje mogu imati ovu osobinu.

Koristeći UV svetlo u mračnoj sobi i otvarajući fioke sa kolekcijom rajskih ptica, naučnici su videli kako perje bukvalno sjaji kao zvezde koje svetle u mraku.

- Moguće je da delovi koji svetle pomažu pticama da svoje prikaze još više istaknu - rekao je glavni autor studije, Rene Martin, biolog sa Univerziteta u Nebraski-Linkoln.

Sledeće otkriće bilo je da rajske ptice imaju ovu osobinu čak i u ustima.

Otkriveno je da osam monogamnih vrsta poseduje mnogo slabiju biofluorescenciju od ostalih vrsta koje svake godine formiraju nove parove.

Ulje im pomaže da vide boje jasnije

Ptice imaju još jedan fotoreceptor u očima u odnosu na ljude, što im omogućava da vide više boja.

Emili Kar, studentkinja doktorskih studija u Američkom muzeju prirodne istorije, kaže da mala kapljica ulja u očima filtrira određene talasne dužine svetlosti, što im pomaže da biofluorescenciju vide jasnije.

Što se tiče toga zašto perje svetli, naučnici pretpostavljaju da to pomaže u parenju, prilikom impresivnih prikaza, ili čak u uspostavljanju društvene dominacije.

- Najzanimljivije mi je što je ovo toliko rasprostranjeno među vrstama. Nisu samo repna ili bokovna pera, pojavljuje se gotovo svuda po telu - kaže Edvin Šols, osnivač projekta Birds-of-Paradise na Kornel laboratoriji za ornitologiju.

(GGN)

