ZAŠTO SE JAPANKE NE GOJE I KAD JEDU KOLAČE: Tajna je neverovatno jednostavna
U JAPANU se sve svodi na balansiranje ukusa u obrocima.
Mnogi ljudi pokušavaju da u svoje telo uguraju neukusnu, kuvanu hranu koja ne donosi radost. I to ne može dugo da traje - ponovo će se vratiti svjim "normalnim", uobičaenim navikama.
Ako, recimo, opsesivno izbegavate slatkiše i isključujete sam ukus a ne štetne izvore, nećete se spasiti. Takođe, možete da isprobate lukavu japansku dijetu.
A ovo je 5 najvažnmijih tajni Japanki da smanjite unos šećera:
1. Slatko jedu u prvoj polovini dana
Bolje je da se ujutru počastite malim parčetom tosta sa ukusnim namazom (na primer kombinaciju putera od kikirikija i javorovog sirupa).
Za ručak, kao prilog, jedite pire krompir sa otopljenim puterom, a za večeru dodajte domaći sos od bobičastog voća.
2. Gorak ukus ubija želju za slatkim
Gorki ukus uravnotežuje slatkoću. Ispijanje gorkih pića 15-20 minuta pre obroka ili dodavanje đumbira, belog luka ili kurkume u hranu može pomoći.
3. Umerena kiselost je rampa za šećer
Kriška limuna ili limete dodata u salatu, povrće, meso ili ribu smanjiće potrebu za upotrebom velikih količina šećera.
4. Slano - da, ali umereno
Ne preterujte sa solju, ali je nemojte ni potpuno eliminisati! Najbolje je da koristite morsku, himalajsku ili kalijumovu so umesto kuhinjske soli.
5. Umami - ukus proteina
Japanski profesor je otkrio element koji jelima od morskih algi daje njihov prepoznatljiv, pikantan, "mesnati“ ukus - glutaminsku kiselinu, a nalazi se i u izvorima životinjskih proteina i nekim biljnim namirnicama, popuit mesa i ribe, jaja, zreli sir, nekih pečuraka, sušenog paradajza, soje i proizvoda od soje. Taj ukus se naziva umami.
Japanska tajna je neverovatno jednostavna: dobro osmišljen obrok koji uključuje svih pet ukusa savršeno zadovoljava naš mozak i isključuje želju za desertima.
(Sensa)
