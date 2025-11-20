Panorama

ZAŠTO SE JAPANKE NE GOJE I KAD JEDU KOLAČE: Tajna je neverovatno jednostavna

V.N.

20. 11. 2025. u 14:39

U JAPANU se sve svodi na balansiranje ukusa u obrocima.

ЗАШТО СЕ ЈАПАНКЕ НЕ ГОЈЕ И КАД ЈЕДУ КОЛАЧЕ: Тајна је невероватно једноставна

Foto: Shutterstock

Mnogi ljudi pokušavaju da u svoje telo uguraju neukusnu, kuvanu hranu koja ne donosi radost. I to ne može dugo da traje - ponovo će se vratiti svjim "normalnim", uobičaenim navikama.

Ako, recimo, opsesivno izbegavate slatkiše i isključujete sam ukus a ne štetne izvore, nećete se spasiti. Takođe, možete da isprobate lukavu japansku dijetu.

A ovo je 5 najvažnmijih tajni Japanki da smanjite unos šećera:

 

1. Slatko jedu u prvoj polovini dana

Bolje je da se ujutru počastite malim parčetom tosta sa ukusnim namazom (na primer kombinaciju putera od kikirikija i javorovog sirupa).

Za ručak, kao prilog, jedite pire krompir sa otopljenim puterom, a za večeru dodajte domaći sos od bobičastog voća.

2. Gorak ukus ubija želju za slatkim

Gorki ukus uravnotežuje slatkoću. Ispijanje gorkih pića 15-20 minuta pre obroka ili dodavanje đumbira, belog luka ili kurkume u hranu može pomoći.

3. Umerena kiselost je rampa za šećer

Kriška limuna ili limete dodata u salatu, povrće, meso ili ribu smanjiće potrebu za upotrebom velikih količina šećera.

4. Slano - da, ali umereno

Ne preterujte sa solju, ali je nemojte ni potpuno eliminisati! Najbolje je da koristite morsku, himalajsku ili kalijumovu so umesto kuhinjske soli.

5. Umami - ukus proteina

Japanski profesor je otkrio element koji jelima od morskih algi daje njihov prepoznatljiv, pikantan, "mesnati“ ukus - glutaminsku kiselinu, a nalazi se i u izvorima životinjskih proteina i nekim biljnim namirnicama, popuit mesa i ribe, jaja, zreli sir, nekih pečuraka, sušenog paradajza, soje i proizvoda od soje. Taj ukus se naziva umami.

Japanska tajna je neverovatno jednostavna: dobro osmišljen obrok koji uključuje svih pet ukusa savršeno zadovoljava naš mozak i isključuje želju za desertima.

(Sensa)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)