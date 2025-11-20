ZAŠTO SE JAPANKE NE GOJE I KAD JEDU KOLAČE: Tajna je neverovatno jednostavna

U JAPANU se sve svodi na balansiranje ukusa u obrocima.

Foto: Shutterstock

Mnogi ljudi pokušavaju da u svoje telo uguraju neukusnu, kuvanu hranu koja ne donosi radost. I to ne može dugo da traje - ponovo će se vratiti svjim "normalnim", uobičaenim navikama.

Ako, recimo, opsesivno izbegavate slatkiše i isključujete sam ukus a ne štetne izvore, nećete se spasiti. Takođe, možete da isprobate lukavu japansku dijetu.

A ovo je 5 najvažnmijih tajni Japanki da smanjite unos šećera:

1. Slatko jedu u prvoj polovini dana

Bolje je da se ujutru počastite malim parčetom tosta sa ukusnim namazom (na primer kombinaciju putera od kikirikija i javorovog sirupa).

Za ručak, kao prilog, jedite pire krompir sa otopljenim puterom, a za večeru dodajte domaći sos od bobičastog voća.

2. Gorak ukus ubija želju za slatkim

Gorki ukus uravnotežuje slatkoću. Ispijanje gorkih pića 15-20 minuta pre obroka ili dodavanje đumbira, belog luka ili kurkume u hranu može pomoći.

3. Umerena kiselost je rampa za šećer

Kriška limuna ili limete dodata u salatu, povrće, meso ili ribu smanjiće potrebu za upotrebom velikih količina šećera.

4. Slano - da, ali umereno

Ne preterujte sa solju, ali je nemojte ni potpuno eliminisati! Najbolje je da koristite morsku, himalajsku ili kalijumovu so umesto kuhinjske soli.

5. Umami - ukus proteina

Japanski profesor je otkrio element koji jelima od morskih algi daje njihov prepoznatljiv, pikantan, "mesnati“ ukus - glutaminsku kiselinu, a nalazi se i u izvorima životinjskih proteina i nekim biljnim namirnicama, popuit mesa i ribe, jaja, zreli sir, nekih pečuraka, sušenog paradajza, soje i proizvoda od soje. Taj ukus se naziva umami.

Japanska tajna je neverovatno jednostavna: dobro osmišljen obrok koji uključuje svih pet ukusa savršeno zadovoljava naš mozak i isključuje želju za desertima.

(Sensa)