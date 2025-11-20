RETROGRADNI MERKUR SE VRATIO U ŠKORPIJU: Nova četiri znaka su na udaru

MERKUR, planeta komunikacije i logičkog rasuđivanja, koji je retrogradan od 10. novembra, vratio se u Škorpiju, gde najviše utiče na Lavove, Škorpije, Bikove i Vodolije.

Foto: Shutterstock

Retrogradni Merkur koji se iz Strelca vratio u Škorpiju donosi povlačenje i suočavanje sa onim što je do sada ostajalo ispod površine.

Dok je u Strelcu bio sklon ka velikim pričama, širokim pogledima i optimističnim planovima, njegov povratak u Škorpiju usporava tempo i usmerava pažnju na ono što je skriveno, potisnuto ili nerazjašnjeno.

Preispitivanje

Ovo je period u kojem se stare poruke, razgovori, odnosi ili nedovršene obaveze vraćaju i traže da se još jednom preispitaju. Energija Škorpije pojačava intenzitet pa se misli produbljuju, intuicija jača, a potreba da se nešto razotkrije ili razreši postaje jača nego ranije.

Možete primetiti da neke informacije koje ste ranije prevideli sada izranjaju, kao i da se javlja želja da sve sagledate do samog korena. Emocije su snažnije, komunikacija može biti direktna, pa i oštra, ali istovremeno i veoma iskrena.

Transformacija

Ovo je dobar trenutak da se završe stari razgovori, da se prođe kroz poruke, dokumente i odluke koje su ostale na čekanju, kao i da se razmisli o tome šta zaista želite da zadržite, a šta da otpustite.

Iako retrogradni Merkur ume da izazove nesporazume i zastoje, boravak u Škorpiji omogućava dublje razumevanje i transformaciju svega što se tiče komunikacije, odnosa i planova.

(Informer)