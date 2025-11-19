Panorama

VULKAN IZBACIO PEPEO ŠEST KILOMETARA UVIS: Nivo uzbune u Indoneziji podignut na najviši (VIDEO)

В. Н.

19. 11. 2025. u 14:05

VULKAN Semeru u Indoneziji eruptirao je danas, a nivo uzbune podignut je na najviši, saopštila je indonežanska agencija za vulkanologiju.

ВУЛКАН ИЗБАЦИО ПЕПЕО ШЕСТ КИЛОМЕТАРА УВИС: Ниво узбуне у Индонезији подигнут на највиши (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/H/Volcaholic

Vulkan je izbacivao oblake pepela visoke do 5,6 kilometara u nebo, saopštila je agencija, dodajući da bi stanovnici trebalo da se drže na udaljenosti od 2,5 kilometara zbog rizika, prenosi Rojters.

Semeru, visok više od 3.600 metara, jedan je od skoro 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. 

Zemlja se nalazi u tzv. "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gde se različite tektonske ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj zemljotresa i vulkanskih aktivnosti.

Vlasti redovno prate aktivnost Semerua kako bi blagovremeno upozorile lokalno stanovništvo i omogućile evakuaciju ukoliko se situacija pogorša.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!