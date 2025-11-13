NESTVARNI PRIZORI ŠIROM SVETA: Na nebu se pojavio redak fenomen (FOTO)

POLARNA svetlost, svetlenje noćnog neba, obično u polarnim zonama, zabeležena je širom sveta.

Foto: AP/ Owen Humphreys/PA

Na severu se naziva "aurora borealis", a kada se javi na Južnom polu "aurora australis". Pošto su obe aurore istog porekla naučnici pojavu nazivaju "polarna aurora". Nastaje kada Sunce izbacuje velike oblake gasa, a što su veći, to su svetlosni prikazi impresivniji.

Aurora borealis, poznata i kao severna svetlost, svetlela je na nebu iznad svetionika Svete Marije u zalivu Vitli na severoistočnoj obali, dostižući geomagnetnu oluju nivoa G4, predstavljajući neverovatan prizor u ranim jutarnjim satima. Aurora borealis obasjavala je nebo u Hamiju, autonomna oblast Sinđang-Ujgur u Kini. U Donjoj Saksoniji, Bad Cvišenan aurora je sijala iznad Cvišenaner Meer. Severna svetlost svetlela je iznad jezera Peri blizu Perija, Kanzas, kao i u Dakingu, provinciji Hejlungđang u Kini.

Polarno svetlo bilo je i iznad ulice Mejpl Grouv Roud u ruralnom okrugu Monro, dok jaka geomagnetska oluja usled nedavne solarne aktivnosti gura severnu svetlost neobično daleko na jug u Blumingtonu, Indijana. Pojave su prijavljene širom Sjedinjenih Država, čak do Teksasa, Alabame, Džordžije i severne Floride.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSKA AVIJACIJA NA DELU: Objavljeni snimci prikazuju pilote kako dižu avione Su-25 u vazduh