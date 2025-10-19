BIĆE NAM NAJBLIŽA 21. OKTOBRA: Kometa koja se približila Suncu pre 13 vekova vratila se i vidljiva je na nebu
KOMETA C/2025 A6 Lemon neočekivano je zatamnela uoči približavanja Zemlji 21. oktobra, ali je zatim ponovo postala sjajna i sada je vidljiva čak i bez dvogleda, izjavio je danas ruski astronom Aleksandar Jakušečkin.
- Kometa će biti najbliža Zemlji 21. oktobra, kada će rastojanje između nas i komete biti približno 90 miliona kilometara - izjavio je ruski astronom za RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, astronomi su već posmatrali kometu i, dan ranije, sjaj komete je iznenada počeo da opada.
- To bi moglo da ukazuje na procese unutar jezgra komete. Međutim, naknadna posmatranja nisu potvrdila uništenje jezgra komete. Sjaj je sada ponovo porastao na magnitudu 4,5. Dakle, dinamika se promenila, ali ne značajno. To znači da je kometa vidljiva golim okom u oblastima bez svetlosti - rekao je Jakušečkin.
(Tanjug)
