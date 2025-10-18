PRONAĐENA GROBNICA ISPOD CRKVE SVETOG JOVANA KRSTITELJA: Arheolozi iskopali sedam metara dug tunel

ARHEOLOZI su ispod crkve Svetog Jovana u Poljskoj otkrili neobičnu grobnicu iz 16. veka, koristeći rudarske tehnike za iskopavanje tunela dugog sedam metara.

Arheolozi su koristili proverene rudarske tehnike da bi iskopali sedam metara dug tunel i stigli do prostora ispod hrama Svetog Jovana Krstitelja i Petorice mučenika, udaljenog 85 kilometara od grada Poznanj.

Ono što su tamo pronašli, iznenadilo je čak i iskusne stručnjake, prenosi TPV World.

U podzemnoj grobnici su pronađena tri reda kovčega, postavljena jedan iznad drugog, a u njima su se nalazili ostaci najmanje šest osoba. Gornji red kovčega je stajao na metalnim stubovima, a neki su bili prekriveni katranom.

Prema rečima stručnjaka, raspored kovčega ukazuje na poseban odnos prema osobama, koje su prve sahranjene na ovoj lokaciji.

- Mora da je bile značajne ličnosti, jer očigledno nisu želeli da ostale kovčege postave direktno iznad njihovih. To se ponekad dešava, ali nikada nismo naišli na ovako jasno izražen slučaj u Poljskoj - napisano je u izveštaju arheologa.

Misterija kovčega sa katranom

Posebnu pažnju su izazvali kovčezi premazani katranom, uključujući jedan koji je bio zaštićen naizmenično tkaninom i katranom, što je stvorilo oblogu debljine oko jednog centimetra.

Ova praksa do sada nije dokumentovana u arheološkim iskopavanjima u Poljskoj, dok arheolozi pretpostavljaju da se tako sprečavalo širenje neprijatnih mirisa - naročito ako je telo moralo dugo da čeka na sahranu ili je transportovano iz daleka, prenosi Kurir.

Identitet sahranjenih osoba za sada ostaje nepoznat, ali su planirani DNK testovi koji bi mogli da otkriju da li su bile u srodstvu.

