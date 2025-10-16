ČUVAJTE SE FINANSIJSKIH PREVARA Astro savet za četvrtak, 16. oktobar: Evo koje znake očekuju promene raspoloženja i planova

IZAZOVNI aspekti Meseca, simbola emocija, podsvesti, mašte, intuicije, raspoloženja, naroda, žena, s Neptunom, retrogradnim Uranom i Plutonom, i danas podižu tenziju i unose nervozu u našu svakodnevicu.

Foto Shutterstock

Inkonjunkcija sa Neptunom, planetom inspiracije ali i zabluda, nagoveštava ljubavni zanos i romantično raspoloženje, ali takođe podstiče sklonost iluzijama i donosi opasnost od prevara i obmana.

Kvadrat s Uranom u Blizancima ne prija Mesecu koji večeras oko 19.00 ulazi u Devicu, znak posla, obaveza, zdravlja. I Blizancima i Devicom upravlja hitri Merkur, planeta mentalnog stanja, komunikacija, intelekta, logike. Zato će podložnost stresu biti veća, naročito u večernjim satima, što će najviše osetiti Device, Ribe, Blizanci i Strelci rođeni početkom znaka. Biće iznenadnih promena planova, iznenadnih putovanja, neočekivanih odluka, kao i rasprava sa ženama.

Inkonjunkcija Meseca i Plutona u Vodoliji zahteva određeno prilagođavanje u komunikaciji sa saradnicima, kolegama, prijateljima, a roditeljima i sa decom. Takođe, upozorava na opasnost od finansijskih prevara.