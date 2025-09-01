VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: Pronađen deo utvrđenja iz Rimskog carstva, tu se čuvala riznica i zastave

ARHEOLOZI su na jugu Holandije otkrili ostatke vojnog štaba iz vremena Rimskog carstva tokom izgradnje deonice autoputa namenjene autobusima, prenose holandski mediji.

Foto: Jutjub/Lindybeige

-To je veoma posebno otkriće. Činjenica da smo pronašli netaknute delove tog objekta čini ovo otkriće jedinstvenim, kazao je arheolog Damijen Duivenvorden, preneo je sajt Nos.

Arheolozi su pronašli vojni štab pre nekoliko nedelja, duž Limesa, severne granice Rimskog carstva, koja je prolazila preko teritorije Holandije.

Pronađene su grede temelja sedišta rimskog vojnog logora, koji se nazivao principia.

Debele grede su u dobrom stanju zahvaljujući odsustvu kiseonika u zemljištu, naveli su stručnjaci.

-Ovo je bio važan punkt u legionarskom kampu. Tu se rimski komandant sastajao sa svojim visokim oficirima. Štab je imao i religioznu funkciju, a tu su čuvani zlato i vojne zastave, objasnio je Duivenvorden.

Arheolozi ovom prilikom nisu pronašli znakove da se u štabu odvijao život, pa se pretpostavlja da je taj objekat korišćen samo kratko.

Kako su naveli istraživači, postoji teorija da je to bilo mesto okupljanja za 6.000 ljudi pred napad na tadašnju Britaniju.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori