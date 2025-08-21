Panorama

DAN ZA UČENJE, PISANJE, JAVNI USPEH Astro savet za četvrtak, 21. avgust: Na ovih šest znakova najviše utiču aspekti Meseca u ambicioznom Lav

Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 08. 2025. u 07:30

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, majke, domovine, žena, 18 minuta posle ponoći, napušta sentimentalnog. vodenog Raka i ulazi u vatreni, temperamentni znak Lava.

Foto Shutterstock

To utiče na promenu opšte atmosfere, postajemo aktivniji, ambiciozniji, odlučniji, organizovaniji, u čemu nam pomaže i sekstil s Marsom u diplomatičnoj Vagi.

Konjunkcija sa Merkurom, planetom logike i komunikacija, podstiče maštu, intuiciju, dobra je za učenje (naročito ako učite noću, jer ovaj aspekt počinje oko ponoći i traje dva do sata), pisanje, a stavlja naglasak i na porodične kontakte i zdravlje.

Trigon sa Saturnom donosi uspeh u javnosti (političari, umetnici) a trigon s Neptunom podstiče inspiraciju, naročito za film, muziku, teatar. Donosi uspeh u oblastima koje su takođe pod vladavinom Neptuna - vodeni saobraćaj i poslove s naftom.

Napet aspekt s Plutonom u Vodoliji podstiče intuiciju ali i iracionalne strahove, ljubomoru, impulsivnost, a donosi i probleme s finansijama.

Kasno uveče, konjunkcija Meseca i asteroida Fortuna u Lavu donosi sreću u igrama na sreću.

Ovi aspekti najviše će uticati na vatrene i vazdušne znake prve i druge dekade, Ovnove, Lavove, Strelce, Blizance, Vage i Vodolije.

