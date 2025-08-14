OTKRIĆE KOJE JE IZNENADILO ASTRONOME: Za planetarni sistem uopšte nisu potrebne zvezde

PLANETARNI sistemi i galaksije koje poznajemo formirani su oko zvezda. Međutim, pojavili su se naznake da postoje masivne planete sposobne da formiraju sopstvene sisteme bez prisustva zvezda.

Najbolji primer je naš Sunčev sistem u kojem planete kruže oko najveće zvezde, Sunca. Međutim, međunarodni tim astronoma otkrio je nešto što bi takvo razumevanje moglo baciti u vodu i to na osnovu zapažanja svemirskog teleskopa Džejms Veb. Naime, oni veruju da su se pojavili dokazi o postojanju planeta velike mase koje su sposobne da formiraju sopstvene planetarne sisteme bez zvezda.

Kako stoji u članku na sajtu Univerziteta Kornel, a uskoro će studija, kako je navedeno, izaći i u časopisu Astronomski žurnal, takve velike planete bile bi središte planetarnog sistema, a oko njih bi se kretale druge, manje planete.

Naučnici su se u studiji fokusirali na „odmetnute" odnosno slobodno plutajuće planete koje nisu gravitacijski vezani uz zvezdu.

Astronomi su tako, između avgusta i oktobra 2024. proučavali osam slobodno lebdećih planeta s masama pet do 10 puta većim od Jupiterovih. Uprkos velikoj masi, zbog nekog razloga, one nisu akumulirale dovoljno mase da bi održale reakcije nuklearne fuzije u svojim jezgrama i postale planete.

Osim toga, otkrili su da se oko tih planeta nalaze velike emisije tople prašine, što bi moglo ukazivati na pristunost diska ili cirkumstelarnog oblaka plina i prašine. To, samo po sebi, nije neobična pojava. Kad se dogodi u blizini zvezde, ti su diskovi mesta rađanja planeta, a predstavljaju preostali materijal koji ostane nakon formiranja zvezde.

Ono što je ključno u slučaju lebdećih planeta je da diskovi tih planeta već pokazuju ključne prve korake formiranja novih planeta u obliku silikatnih zrnaca koja rastu i kristaliziraju se. Ta prašnjava zrnca mogu se skupljati i formirati gradivne blokove novih planeta. Autori ističu kako je ovo prvo otkriće silikatnih zrnaca oko objekata planetarne mase. Ova otkrića pokazuju da se gradivni blokovi za formiranje planeta mogu pronaći čak i oko objekata koji su tek nešto veći od Jupitera i plutaju sami u svemiru, rekla je u izjavi za medije glavna autorka projekta i astronom Belinda Damian sa Univerziteta Sent Endruz u Škotskoj.

To znači da formiranje planetarnih sistema nije isključivo vezano uz zvezde, već bi moglo funkcionisati i oko usamljenih svetova bez zvezda. Uzevši sve u obzir, ova studija pokazuje da objekti s masama usporedivim s onima divovskih planeta imaju potencijal da formiraju sopstvene minijaturne planetarne sisteme, navode naučnici.

Ti sistemi mogli bi biti poput Sunčevog, samo smanjeni za faktor 100 ili više u masi i veličini. Glavna razlika je, što bi u takvim planetarnim sistemima, vladala tama, što ih čini i skrivenim od naših teleskopa.

