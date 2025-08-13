ZAŠTO SVI GOVORE O NARCISIMA? Skrivene maske emocionalnih manipulatora

POSLEDNjIH godina reč narcis postala je gotovo modna u svakodnevnom govoru. Njome opisujemo ljude koji nas iscrpljuju svojim ponašanjem.

Foto: Shutterstock

Da li je svaka osoba koja deluje sebično zaista narcis i šta taj pojam uopšte znači u svom pravom, psihološkom smislu?

Narcizam postoji na širokom spektru ljudskih osobina – od zdrave samouverenosti do patološkog obrasca. Kada govorimo o osobi koja ima patološke crte, mislimo na nekoga ko se hrani tuđom pažnjom, a istovremeno prefinjeno upravlja ljudima oko sebe kako bi održao sopstvenu sliku veličine i nedodirljivosti.

Manipulacija pod velom bliskosti

Emocionalni manipulator u porodici često je nevidljiv spolja, jer koristi ljubav i bliskost kao najjače oružje. To može biti roditelj koji uporno kritikuje, ali sve pakuje u rečenicu „ja to radim za tvoje dobro“. Može biti brat ili sestra koji vas stavljaju u poziciju da se osećate krivima, ili partner koji svoje neuspehe prebacuje na vaša pleća.

Uobičajeni obrasci su prebacivanje odgovornosti, stvaranje sumnje u sopstveno pamćenje i doživljaj (poznato kao gaslighting), selektivno pružanje pažnje i potpuno ignorisanje vaših potreba.

Narcis retko viče, on vas iscrpljuje tiho, korak po korak, dok vi pokušavate da otkrijete u čemu ste „pogrešili“.

Zašto početak deluje kao bajka

U romantičnom odnosu s narcisoidnom osobom prvi utisak često je opčinjavajući – šarm, duhovitost, pažnja, toplina, ali, čim oseti da ste vezani, započinje ciklus koji se ponavlja: idealizacija, zatim omalovažavanje, a potom odbacivanje. Vaša sigurnost u sebe počinje da se urušava jer osoba neprestano menja pravila igre.

Mnogi ostaju u takvim odnosima verujući da će partner jednog dana postati onaj divan čovek iz početka.

Istina je da narcis ne voli vas, nego voli način na koji ga obožavate.

Prvi korak – granice

Najveća zaštita od emocionalnog manipulatora jeste sposobnost da postavite i sačuvate granice.

Obratite pažnju na „crvene zastavice“: stalna potreba za kontrolom, ponižavanje, igra toplo–hladno i nespremnost da prizna sopstvenu grešku. Ako ih prepoznate, potražite podršku – bil

o od prijatelja, psihologa ili grupe za samopomoć. To nije znak slabosti, već zrelosti. Vaš unutrašnji mir nema cenu, a put ka njemu uvek počinje istinom – ma koliko ona u početku bolela.