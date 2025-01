REŠENA MISTERIJA STARA SKORO DVA VEKA: Otkriven vulkan koji je promenio klimu i doneo zahlađenje

NAUČNICI iz Škotske i Švajcarske pronašli su verovatni izvor vulkanske erupcije iz 1831. godine, koja je u atmosferu izbacila toliko sumpora da je promenila klimu i prouzrokovala da Sunce dobije neuobičajene boje - plavu i ljubičastu.

Vulkan Zavaritski na Kurilskim ostrvima nalazi se između Japana i Rusije.

Na severnoj hemisferi 1831. godine temperatura se spustila za jedan stepen Celzijusa. Savremenici tog događaja zabeležili su ovaj fenomen, a među njima je i kompozitor Feliks Mendelson koji je pisao o „pustinjskom vremenu“ i letu koje je bilo „hladno kao zima“ tokom putovanja kroz Alpe. Ali, uzrok ove dramatične klimatske promene ostao je nepoznat sve do nedavno - istraživači Univerziteta u Sent Endruzu u Velikoj Britaniji. objavili su studiju 30. decembra 2024. godine u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), u kojoj su identifikovali vulkan Zavaritski na udaljenom ostrvu Simušir u Kurilskim ostrvima kao izvor erupcije.

Kako piše „Svis“, tim, koji je predvodio Vilijam Hačison, vulkanolog sa Univerziteta u Sent Endruzu, proučavao je slojeve pepela pronađene u ledenim jezgrima Grenlanda. Hemijski „otisak prsta“ ovog pepela poklapao se sa pepelom iz vulkana u Japanu i okolnim ostrvima. S obzirom na gustu naseljenost Japana i detaljnu istorijsku dokumentaciju vulkanskih erupcija, naučnici su suzili pretragu na Kurilska ostrva. „Eureka trenutak“ dogodio se kada su pronašli savršeno poklapanje između hemijskog sastava pepela u ledu i onog iz vulkana Zavaritski.

Erupcija vulkana Zavaritski bila je jedna od nekoliko značajnih erupcija u 19. veku koje su doprinele završnoj fazi Malog ledenog doba (1800–1850). Iako to razdoblje nije bilo pravo ledeno doba, obeležili su ga najhladniji dano poslednjih 500 godina. Vulkanski oblaci sumpornih čestica izazvali su raspršenje i apsorpciju svetlosti, što je dovelo do neuobičajenih boja sunca. Sličan fenomen zabeležen je posle erupcije vulkana Krakatau 1883. godine.

Iako je misterija erupcije iz 1831. rešena, Hačison ističe da je vulkanska aktivnost na Kurilskim ostrvima deo šireg problema, jer većina vulkana na svetu nije praćena.