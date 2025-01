TRAJAĆE DO 18. APRILA Astro savet za 6. januar: Retrogradni Mars je u Raku - Čuvajte se sukoba u porodici, ljubomornih scena i nasilja

RETROGRADNI Mars, planeta akcije, borbe, strasti, nasilja, ljubomore, jačeg pola, povreda, 6. januara, posle više od dva meseca, vraća se u znak svog pada - Raka (emocije, porodica, domovina, žene) u kome do izražaja dolazi njegov loš uticaj.

Foto: Shutterstock

Njegov tranzit preko četvrtog zodijačkog znaka će najviše uticati na Rakove, Vage, Jarčeve i Ovnove, jer će obrazovati napete aspekte sa njihovim Suncem.

Mada je promenio znak, prešavši iz vatrenog, samouverenog, temperamentnog Lava u mirniji, pasivniji, vodeni znak Raka, retrogradni Mars će i posle 6. januara (do 25. januara, a zatim ponovo od 8. aprila do sredine maja) obrazovati opoziciju sa Plutonom, planetom moći i novca, u Vodoliji (bunt, viša sila). To upozorava na opasnost od nasilja, kriminala, potrebe za dominacijom, ljubomornih scena, nasilja nad ženama.

Dobro aspektovan Mars donosi uspeh i moć, međutim, u lošim aspektima ili retrogradnom hodu, njegova moć je oslabljena. Ova planeta simblizuje i jači pol, a Rak dom i porodicu, što znači da će muškarci biti agresivniji prema emotivnim partnerkama i članovima porodice. Mars predstavlja i seksualnu moć, pa će muški libido takođe biti oslabljen do 18. maja, kada Mars napušta znak Raka i ulazi u Lava.

Opozicija Mars-Pluton upozorava na veću podložnost opasnim povredama u sportu, naročito kod profesionalnih sportista.

Mars svake druge godine prelazi preko Raka, ali je retko retrogradan u tom znaku. Poslednji put bio je retrogradan u Raku pre 18 godina (od 15. novembra 2007. do 4. marta 2008) kada je obrazovao opoziciju sa Plutonom na kraju Strelca. Pre toga, prelazio je preko Raka pre 33 godine, od 12. septembra 1992. do 27. aprila 1993. godina (retrogradan od 29. novembra 1992. do 15. februara 1993). Takođe, Mars je retrogradnim hodom prelazio preko Raka i pre 47 godina, od 30. januara do 2. marta 1978. godine.