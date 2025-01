KRALJ KAFTANA SNAŽNOG GLASA: Pre deset godina preminuo slavni pevač Demis Rusos

GRČKI pevač Demis Ruso, koji je preminuo pre ravno deset godina, bio je najpoznatiji po svojim solo hitovima sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, među kojima su najpoznatiji singlovi Forever and ever, Goodbye i Quand je t'aime. Prodao je više od 60 miliona ploča širom sveta.

Bio je poznat i po svojim snažnom glasu, a zbog svojih prepoznatljivih scenskih kostima dobio je nadimak "kralj kaftana" - ili, šaljivi, "pevajući šator".

- Dizajneri iz celog sveta pravili su kaftane za mene - ispričao je za Daily Mirror 2002. godine. - Imao sam veoma dinamične dizajne. Ljudi su ih voleli, ja sam ih voleo i osećao sam se sjajno u njima.

Devedesetih je odlučio da proda svoju kolekciju u humanitarne svrhe. Aukcije su održane u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj. Na pitanje da li je nosio nešto ispod tih lepršavih haljina, jednom je odgovorio:

- Naravno da ne. Nikada nisam. Bilo je fantastično. Bilo je smešno. Kada bih bio na sceni, uvek je bilo žena u prvom redu koje su pokušavale da zavire ispod mog kaftana.

Proboj Demisa Rusosa dogodio se u vreme kada je i grčka pevačica Nana Muskuri počela da niže hitove u Velikoj Britaniji. Rusos je smatrao da je za tajming njegovog uspeha zaslužna pojava jeftinih avionskih aranžmana.

- Razlog mog velikog uspeha u Engleskoj bili su turisti iz Britanije - koji su putovali u Grčku i Španiju - rekao je za The Scotsman. - Moja muzika je stigla u pravo vreme. Bila je to romantična mediteranska muzika. Ljudi su je voleli.

Sredinom 70-ih prodao je 30 miliona albuma u Evropi. U nekoliko zemalja bio je dostojan rival "Bitlsima". Kupio je vilu u predgrađu Pariza, privatan avion i imanje na jugu Francuske - ali želeo je nešto više: da osvoji Ameriku. Tako je 1978. godine investirao 500.000 dolara u promotivnu turneju po Severnoj Americi, što je u današnjim vrednostima otprilike 1,8 miliona. Međutim, Amerika je ostala uglavnom imuna na njegov glas. Njegov album That Once In A Lifetime proveo je 11 nedelja na Billboard listi, ali nikada nije prešao 47. mesto.

Rusos je govorio da se ne ljuti što su ga mnogi ismevali zbog debljine dok je bio na vrhuncu slave:

-Bilo mi je zabavno, i zarađivao sam puno novca na tome.