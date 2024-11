OVAJ LOŠ ASPEKT TRAJE DO 19. NOVEMBRA: Danas počinje kvadrat Merkur-Saturn - Pazite šta i kome pričate, oprezno u saobraćaju

MERKUR danas stiže na četvrti stepen Strelca, znaka njegovog pada u kome je uticaj te planete oslabljen, što podstiče nervozu, konfuziju, nespretnost, trapavost i podložnost povredama.

Foto: Shutterstock/Profimedia

A to će od danas biti još više naglašeno, pošto Merkur ulazi u kvadrat sa retrogradnim Saturnom u senzibilnim Ribama.

Ovaj napet aspekt, osim opasnosti od prehlade, takođe, respiratorne organe čini mnogo osetljivijim.

Hladno i vlažno vreme pojačava i osetljivost nerva išijadikusa a to dovodi do išijasa. Ovaj aspekt pojačava i inkonjunkcija Merkura sa Marsom u Lavu, do 10. novembra, koja će se ponovo aktivirati 6. decembra, kada Mars kreće retrogradnim hodom preko znaka Lava. Preporučuje se veći oprez, jer će mogućnost povreda sportista, kako profesionalnih tako i rekreativnih, biti mnogo veća.

Takođe, kvadrat Merkur-Saturn koji traje do 19. novembra (a opet će se aktivirati 1. decembra) nepovoljno utiče na sve vidove komunikacije, donoseći verbalne sukobe (pazite šta i kome pričate), kao i na saobraćaj, zbog čega je neophodan dodatni oprez i za volanom i na pešačkom prelazu (zbog vozača u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom nedozvoljenih supstanci).