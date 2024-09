PRED NAMA JE TEŽAK DAN Astro savet za nedelju 1. septembar: Pluton se vraća u Jarca, a Uran je retrogradan - Očekujte globalne potrese

DVA planetarna događaja deševaju se u jednom danu, 1. septembra.

Foto Pixabay free images

Uran, sa 27. stepena Bika, kreće u višemesečni retrogradni hod, a retrogradni Pluton vraća se u Jarca. Tu će ostati do 20. novembra, kada će konačno ući u Vodoliju, znaka preko koga će prelaziti naredne dve decenije. Ove planete imaju više uticaja na kolektivnu sudbinu sveta, jer su spore pa im je potrebno mnogo više vremena da pređu preko jednog znaka.

Plutonov povratak na 29. stepen Jarca će doneti više zveckanja oružjem i demonstriranja moći, jer je to stepen najbliži 28. stepenu Jarca - stepenu egzaltacije Marsa (agresija, oružje, povrede), gde je najjači. Budući da Jarac predstavlja moć, ugled, položaj, ambiciju, društveni status, tradiciju, ekonomiju, ali i asketizam i veliku moć trpljenja - sve su to oblasti, situacije i okolnosti u kojima će doći do izražaja snaga Plutona.

Pluton će praviti napet aspekt s Marsom, prvo na kraju Blizanaca (vatreno oružje), a posle 4. septembra sa Marsom u Raku, znaku u kome je moć Marsa oslabljena tako da će dominacija onih koji drže moć i novac u svojim rukama biti veća.

U individualnim horoskopima, Pluton i Uran imaju uticaja ako se nađu blizu neke osetljive tačke u ličnom horoskopu, na podznaku, osim četvrte, sedme ili desete kuće, kao i u konjunkciji sa Suncem, Merkurom, Venerom, Marsom ili Jupiterom.

Povratak retrogradnog Plutona, simbola bogatstva, moći, regeneracije ali i destrukcije, u deseti zodijački znak najviše će osetiti Ovnovi, Škorpije i Jarčevi, u kojima ova planeta ima najjači uticaj. I to više jači pol, naročito osobe koje nose uniformu na radu, vojska, policija, lekari i sl.

Osim aspekta sa Marsom, retrogradni Pluton obrazuje i inkonjunkciju sa Merkurom na kraju Lava, koja donosi ekstremizam, nervnu napetost, fanatizam u poslu, ubedljivost al i isključivost.

Svetle tačke su Plutonovi trigoni sa Venerom na početku Vage i retrogradnim Uranom na kraju Bika, koji donose zaistale, zakasnele isplate i završetak nekih poslova koji su bili "na čekanju". Retrogradni Neptun pravi sekstil sa retrogradnim Plutonom u Jarcu, što je dobro za finansije i saradnju sa strancima, naročito u oblasti trgovine, medicine, nauke, farmacije.