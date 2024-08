ZA 10 DANA NA OVOJ DESTINACIJI POTREBNO JE 50 MILIONA DOLARA? Prvi turisti polaze 2025. godine

LET na Međunarodnu kosmičku stanicu je nezamisliva avantura koja je do sada bila dostupna samo iskusnim kosmonautima.

Foto Tanjug/AP

Međutim, ruska kompanija "Roskosmos" odlučila je da ovaj doživlja omogući i turistima, i to već naredne godine.

Planovi ruske kompanije "Roskosmos" za narednu godinu su, u najmanju ruku, grandiozni, a vest da će (ponovo) zaživeti i kosmički turizam obradovala je sve one koji su od malena maštali da se nađu u svemiru. O tome da se u drugoj polovini naredne godine očekuje let na Međunarodnu kosmičku stanicu objavljeno je na zvaničnom sajtu ćerke-firme, "Glavkosmos", koja će i biti organizator ove avanture.

EKSPEDICIJA IZ SNOVA

Zainteresovanima koji se odluče za ovu avanturu biće potrebno oko 10 meseci da se pripreme za let: za to vreme oni će morati da prođu detaljna lekarska ispitivanja, posebne treninge u specijalizovanim simulatorima i osnovni kurs obuke o kosmičkim letelicama, za koje im nikakva predznanja nisu potreba. Aktivna priprema za poletanje planira se za 4 meseca do lansiranja, pri čemu će poslednje 3 nedelje biti rezervisane za predstartne aktivnosti na kosmodromu Bajkonur, odakle je planirano lansiranje u svemir.

KOSMIČKE TURISTE ČEKAJU I SPECIJALNI SKAFANDERI KOJE ĆE MOĆI DA ZADRŽE

Let od kosmodroma do Međunarodne kosmičke stanice (MKS) trebalo bi da traje oko 3 sata, a poletanje i sletanje vršiće iskusni ruski kosmonauti. Dva mesta u šatlu "Sojuz MS" zauzeće (avan)turisti, još 2 - kosmonauti, a peto - stručnjak koji će putnicima biti na raspolaganju u svakom trenutku leta. Svaki od turista dobiće individualno izrađene skafandere koje će nakon leta u svemir oni moći i da zadrže, kao uspomenu na avanturu života. Osim toga, njihov let snimaće posebne kamere, kako bi sutra oni mogli da pokažu snimke svojim prijateljima i članovima porodice.

10 DANA NA MEĐUNARODNOJ KOSMIČKOJ STANICI

Nakon tročasovnog leta, pustolovi će na MKS provesti punih 10 dana, a za to vreme oni će moći da "ruku pod ruku" sa kosmonautima izvršavaju njihove radne zadatke, organizuju foto i video sesije ili jednostavno uživaju u pogledu od (ko zna koliko) milion dolara. Ko šta voli. Koliko će novca zainteresovani zaista morati da izdvoje za ovo zadovoljstvo "Roskosmos" još uvek nije objavio, ali je poznato da je slična ekspedicija iz 2021. godine turiste koštala "tričavih" 50 miliona dolara.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - RUSKA KRSTARICA U MEDITERANU: Tihookeanska flota izvodi vežbe