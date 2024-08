UČITE ŠKOLARCE LEPIM MANIRIMA: Pokažite učitelju da vam je stalo

Školska deca provode mnogo vremena sa svojim učiteljima, koji im pomažu da nauče nove stvari i prodube znanja i interesovanja. Popričajte sa svojim mališanom o tome ko mu je omiljeni učitelj, kakav je, da li je zabavan, strog, prijateljski nastrojen, brižan… Zatim svom školarcu predložite nekoliko načina pomoću kojih može pokazati da mu je stalo do nastavnika, toga šta predaje i čini za sve đake.

Foto Shutterstock

Budi od pomoći

Obradovaćeš svog učitelja ako mu staviš do znanja da želiš da mu pomogneš. Možeš da mu otvoriš i pridržiš vrata ako vidiš da su mu ruke pune ili da središ učionicu nakon neke od aktivnosti. Svima nam je ponekad potrebna pomoć, pa i učiteljima… Takođe, bilo bi lepo da počistiš prostor oko učionice ili u školskom dvorištu, pozovi i drugare da ti pomognu, videćeš – biće zabavno!

Reci „hvala vam“

Nastavnici vole kada im se zahvališ. Postoji mnogo načina za to. Možeš da im napišeš na papiriću, naslikaš slovima na ukrasnom kartonu ili samo izgovoriš kada ti pomognu ili pojasne nešto.

Donesi cveće

Ako na putu od kuće do škole nabereš cveće i pokloniš ga svojoj učiteljici (a i učitelju, što da ne), ne samo da ćeš je obradovati već će i učionica izgledati, a i mirisati, lepše. Uz to ćeš joj nedvosmisleno pokazati da ti je stalo do nje.

Pažljivo slušaj

Uvek slušaj pažljivo kada ti učitelj nešto objašnjava i predaje. Tako ćeš odmah znati šta bi trebalo da radiš, što na kontrolnom zadatku, što kod kuće, prilikom učenja. To će ti umnogome olakšati sve, kao i učitelju. Uz to, slušanje je „zarazno“ - tvoji prijatelji će videti da to radiš pa će početi i oni da pažljivo prate na času.

Daj sve od sebe

Svi nastavnici žele da njihovi đaci daju sve od sebe prilikom učenja. Vredni učenici, koji temeljno rade, čine učitelje ponosnima. Sa svakim postignućem svog učenika nastavnik se oseća kao da je i sam nagrađen, a ko ne voli nagrade?