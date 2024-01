RAZREŠENA MISTERIJA: U jednoj studiji otkrivene prave boje Urana i Neptuna

IAKO je Neptun poznat po plavoj boji, a Uran po zelenoj, nova istraživanja pokazuju da su dva ledena giganta mnogo sličnijih boja nego što se misli. Istraživanje koje je sproveo američki profesor Patrik Irvin pokazuje da obe planete imaju sličnu nijansu zelenkasto-plave. Zabluda da je Neptun plav, a Uran zelen je nastala zbog starih fotografija obe planete, koje su retuširane.

Foto: Free Images Pixabay

- Poznate slike Urana su bile blizu pravoj boji planete, dok su fotografije Neptuna poboljšane i pomerene u plavo – objasnio je profesor Irvin. - Primenjujući naš model na originalne podatke, uspeli smo da rekonstruišemo do sada najtačniju reprezentaciju boje i Neptuna i Urana.

Studija takođe pruža odgovor na dugogodišnju misteriju zašto Uran neznatno menja boju tokom svoje 84-godišnje orbite oko Sunca. Nakon što su prvi put uporedili slike ledenog giganta sa merenjima njegovog sjaja, koje je zabeležila Opservatorija Lovel u Arizoni od 1950. do 2016. godine u plavim i zelenim talasnim dužinama, istraživači su došli do zaključka da Uran izgleda nešto zelenije u vreme solsticija (leta i zime), kada je jedan od polova planete usmeren ka našoj zvezdi. Tokom ravnodnevice – kada je Sunce iznad Ekvatora – njegova boja je plava. Razlog za to je što Uran ima neobičnu rotaciju. Ova planeta rotira se skoro na boku tokom svoje orbite, što znači da tokom solsticija njen severni ili južni pol usmereni su skoro direktno ka Suncu i Zemlji.

- Ovo je prva studija koja je uparila kvantitativni model sa slikovnim podacima kako bi objasnila zašto Uran menja boju tokom svoje orbite – ističe profesor Irvin. – Pokazali smo da je Uran zeleniji na solsticiju zbog smanjenja količine metana u polarnim regionima, ali i povećanja debljine jarko rasutih čestica metanskog leda.

Dr Heidi Hamill, iz Udruženja univerziteta za istraživanje u astronomiji (AURA), koja je provela decenije proučavajući Neptun i Uran je rekla:

-Pogrešna percepcija Neptunove boje, kao i neobične promene boje Urana, decenijama su nas zbunjivali. Ova sveobuhvatna studija bi konačno trebalo da stavi na kraj oba pitanja.