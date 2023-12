ZDRAVLJE JE NAJVEĆE BOGATSTVO: Možemo da izgradimo zdraviji, pravedniji i održiviji svet

UNIVERZALNI dan zdravstvene zaštite je međunarodni dan koji se obeležava 12. decembra svake godine, sa ciljem da se podigne svest o važnosti kvalitetne i pristupačne zdravstvene zaštite za sve ljude na svetu.

Ovaj dan je ustanovljen 2017. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je proglasila univerzalnu zdravstvenu zaštitu kao jedan od ključnih elemenata ostvarenja ciljeva održivog razvoja do 2030. godine.

Univerzalna zdravstvena zaštita znači da svaki pojedinac i zajednica imaju pravo na potrebnu zdravstvenu uslugu, bez diskriminacije, finansijskih prepreka ili drugih barijera. To podrazumeva da se obezbedi širok spektar promotivnih, preventivnih, rehabilitacionih i palijativnih zdravstvenih intervencija, koje su efikasne, sigurne, kvalitetne i prihvatljive za korisnike. Takođe, to podrazumeva da se smanji rizik od siromaštva i nejednakosti usled visokih troškova zdravstvene zaštite, koji mogu da dovedu do katastrofalnih posledica po pojedince i porodice.

Međutim, univerzalna zdravstvena zaštita je još uvek daleko od stvarnosti za mnoge ljude širom sveta.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko polovine svetske populacije nema pun pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, a oko 100 miliona ljudi je gurnuto u ekstremno siromaštvo zbog plaćanja zdravstvenih troškova.

Zato je neophodno da se unapredi finansijska podrška i društvena mobilizacija za postizanje univerzalne zdravstvene zaštite na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Građansko društvo, privatni sektor, mediji i akademska zajednica treba da se uključe u zagovaranje, nadzor i partnerstvo za univerzalnu zdravstvenu zaštitu. Svaki pojedinac treba da preuzme odgovornost za svoje zdravlje i da poštuje prava i potrebe drugih.

Unapređenju zdravstvene zaštite mogu da doprinesu i odgovorne kompanije brigom o zdravlju svojih zaposlenih, ali i čitave zajednice. U našoj zemlji dobar primer je kompanija NIS koja za svoje zaposlene organizuje redovne godišnje sistematske zdravstvene preglede, kao i brojne edukativne kampanje koje za cilj imaju povećanje svesti o važnosti prevencije i uvođenja zdravih navika. Pored toga, NIS zaposlenima omogućava da se o trošku kompanije bave rekreativnim sportskim aktivnostima što je od velike važnosti za preventivno očuvanje zdravlja.

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka dojke u Kompaniji je za zaposlene organizovano predavanje u saradnji sa predstavnicima Ženskog centra „Milica“, sa ciljem podizanja svesti o važnosti ove teme i značaju preventivnih pregleda.

Od izuzetnog značaja je i podrška kompanije NIS zdravlju šire zajednice. U 2022. godini u fokusu Kompanije NIS bila je podrška reproduktivnom zdravlju i važnom nacionalnom prioritetu – povećanju nataliteta, kroz programski ciklus „Zajednici zajedno“. Tako je NIS prošle godine ukupno podržao 40 zdravstvenih ustanova u više od 30 opština i gradova naše zemlje. Sredstva u iznosu od 118,5 miliona dinara bila su usmerena na realizaciju 22 projekta u 13 gradova i opština u kojima su zdravstvene ustanove dobile: 13 CTG aparata i kolposkopa, 13 ultrazvučnih aparata savremene generacije, 21 medicinski aparat za različite namene i 14 ginekoloških stolica i porođajnih stolova prilagođenih osobama sa invaliditetom.

Dodatno, kompanija je pružila podršku i porodilištima u manje razvijenim opštinama na jugu i istoku Srbije, kojima je donirala CTG aparate i inkubatore, dok je ujedno darovala i 225 vrednih poklon paketa za prvorođene bebe u 2023. godini u 15 porodilišta širom zemlje.