Poslednja šansa za Black Friday popuste na IT obuke – Ostala su još samo 2 dana!

BLACK Friday groznica polako se bliži kraju, a ako još uvek razmišljate o tome da započnete svoju karijeru u IT industriji, sada je pravi trenutak!

Foto: Shutterstock

Ostala su još samo dva dana da iskoristite neverovatne popuste na najtraženije IT obuke u Coders Lab-u – popusti dostižu i do 50%!

Šta je potrebno da uradite?

Jednostavno! Prijavite se na Coders Lab internet stranici do kraja novembra (30.11. do ponoći), a mi ćemo vam omogućiti da ostvarite popust čak i ako obuku započnete u narednim mesecima. Bez stresa i žurbe – važno je samo da se prijavite na vreme i osigurate svoje mesto.

Koje obuke su na popustu?

QA testiranje – (Manuelno testiranje i Automatsko testiranje) 50% popusta! Uđite u svet manuelnog i automatskog testiranja softvera i obezbedite stabilnu i dobro plaćenu karijeru.

JavaScript i Python programiranje – 50% popusta! Najpopularniji programski jezici za početnike koji žele da uplove u svet programiranja.

Data Scientist obuka – 40% popusta! Postanite ekspert za analizu podataka, mašinsko učenje i vizualizaciju podataka.

Product i Project Manager u IT-u – 40% popusta! Naučite kako da upravljate projektima i proizvodima u IT industriji.

Zašto baš sada?

Black Friday u Coders Lab-u nije samo prilika da uštedite novac – to je šansa da napravite prekretnicu u karijeri. IT sektor je u stalnom rastu, a potražnja za stručnjacima nikada nije bila veća.

Prijavite se odmah!

Ne dozvolite da propustite ovu priliku. Prijava traje svega nekoliko minuta, a popusti se odnose na sve koji rezervišu svoje mesto do 30. Novembra do ponoći. Posetite sajt, prijavite se i obezbedite svoje mesto u IT svetu uz najveće uštede ove godine!

Prijavite se OVDE!

Odluka je vaša – da li ćete čekati sledeću godinu ili napraviti prvi korak ka boljoj budućnosti već sada? Ostala su još samo 2 dana!

Svi koji se prijave biće kontaktirani u ponedeljak 02.12. kako bi se finalizovao upis na obuku.