POLOVINA VUKOVACA PALA PRIJEMNI: Pojedini fakulteti već objavili preliminarne rang liste

DOK su se na Pravnom fakultetu budući brucoši tek juče polagali prijemni ispit, pojedini fakulteti Univerziteta u Beogradu su već objavili preeliminarne rang liste. Prvi rezultati pokazuju da se vukovci ni ove godine nisu proslavili, pa je tako na Medicinskom i FON, koji su među najpopularbijim fakultetima, petina onih koji su se prijavili uspeli da pređu "prag znanja" neophodna za dobijanje indeksa.

Foto: Z. Jovanović

Prema rečima prof. dr Dušana Popadića, prodekana za redovnu nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uslov da prijemni ispit bude položen je 50 odsto plus jedan tačan odgovor, ali se posmatra zbirno, iz oba predmeta. Prevedeno u brojeve to je najmanje 31 poen. On navodi da su zadovljoni rezultatima koje su postigli maturanti, jer je malo više onih koji su položili prijemni nego prošle godine. Ali, bilo je i manje prijavljenih.

- Prošle godine je prijemni ispit polagalo 1.058 kandidata, a ove 994, a od kojih je položilo njih 437 - navodi Popadić. - Među onima koji nisu osvojili potreban broj poena da bi položili prijemni je i 39 srednjoškolaca koji su imali maksimalnih 40 bodova, dok je 196 vukovaca položilo. Međutim, neće svi koji su položili prijemni ispit biti primljeni. Pretpostavljam da će od 558 kandidata koji su prošli, neki otići na druge fakultete pa će doći do spuštanja liste, tako da i oni koji su ispod 500. mesta na listi imaju prilično dobre šanse -

Popadić kaže da je iskustvo od ranijih godina govori da dve trećine kandidata koji polože prijemni ispit bude upisano na Medicinski fakultet. Prodekan kaže da se iz godine u godinu ponavlja situacija ponavlja da vukovci loše urade prijemni, ali skreće pažnju na listi ovih kandidata nisu svi koji imaju 40 poena nosioci diplome "Vuk Karadžić".

- Među njima i svršenih srednjoškolaca koji su došli iz Crne Gore i Republike Srpske, tako da u ovom trenutku ne znam koliko vukovaca nije položilo prijemni - kaže Popadaić. - Detaljna analiza upisa biće poznata posle 10. jula, kada ćemo imati podatke i iz kojih srednjih škola su kandidati pokazali najbolje znanje na testovima znanja.

I na FON kažu da su zadovoljni rezultatima prijemnih ispita iako je tek nešto više od polovine kandidata uspelo da prikupi potreban broj bodova na prijemnom.

- Očekivali malo bolji rezultat iz testa opšte informisanosti, a što se tiče matematike smo potpuno zadovoljni. Prijemni iz matematike je urađen sa blizu 55 odsto uspešnosti, a test opšte infrormisanosti sa 57 odsto. - kaže prof. dr MIlan Martić, dekan FON. - Petina je uradila više od 90 odsto prijemnog, ali 25 kandidata nije uspelo da ostvari ni pet odsto. Više od trećine kandidata je uradilo između 50 i 65 odsto prijemnog i tu nam je najveće nagomilavanje, faktični oni su svi uradili nekih 11,12 ili 13 od 20. Donja granica za upis na naš fakultet će biti oko 67 bodova.

On dodaje da je ove godine dosta bolji rezultat kada je reč o znanju koje su pokazali vukovci. Ove godine na FON-u prijavilo 340 učenika koji su nosioci Vukove diplome, ali je na prijemni izašlo njih 330.

- Deset je verovatno polagalo prethodno prijemni na drugim fakultetima i bili su zadovoljni rezultatom pa nisu polagali kod nas - istakao je Martić. - Petina vukovaca nije uspela da uradi polovinu pitanja na testu, a prethodnih godina ih je bio i više od 30 odsto. Kada je reč o beogradskim školama, prijemni su generalno najbolje uradili kandidati koji su završili Devetu i Treću beogradsku gimnaziju, a kada je reč o školama iz unutrašnjosti, izdvajaju se gimnazija u Kruševcu, Prva kragujevačka gimnazija i gimnazija iz Pirota.