Više od života u jednoj knjizi: Delo o profesoru dr Veljku Đukiću
U Udruženju književnika Srbije u Beogradu sinoć je održana promocija nove knjige Dragana Damjanovića, jednog od najplodnijih savremenih pisaca. Reč je o romansiranom delu „Uvek u službi života“, u kojem je osvetljen životni i profesionalni put vaskularnog hirurga, prof. dr Veljka Đukića.
Od dečaka koji je na livadama kod Glamoča čuvao stoku, preko školovanja u skromnim uslovima i studija medicine u Sarajevu i Beogradu, do specijalizacije u Londonu i karijere u Kliničkom centru Srbije, gde je izgradio ime jednog od najuglednijih stručnjaka — život prof. Đukića, kako je istaknuto, svedoči o snazi upornosti, rada i posvećenosti medicini.
U knjizi je obuhvaćen i njegov naučni rad, uključujući doktorsku disertaciju o transplantaciji srca, kao i porodični život, profesionalna putovanja i brojne anegdote koje prate gotovo devet decenija dug život.
O knjizi su govorili recenzenti i saradnici: primarijus dr Vladimir Špica, profesor Jelena Zanfirović, novinar i književnik Vladimir Mitrić, kao i prof. dr Vesna Stojanov, prof. dr Ljubiša Đidić i prof. dr Zoran Bingulac. Prisutnima se obratio i sam prof. Đukić, čiji je život poslužio kao inspiracija za ovo delo.
Govoreći o knjizi, autor Dragan Damjanović osvrnuo se na samu prirodu pisanja i svedočenja o ljudskom životu:
- Knjiga nije predmet koji se drži u rukama. Ona je nemir u jeziku. U njoj reč ne ostaje tamo gde je rođena, nego putuje kroz vreme, događaje i ljude.I na tom putu ne menja se samo ona, nego se menjamo i mi.Zato nijedno čitanje nije poslednje.I nijedno nije jedino - rekao je Damjanović. - Pisati o ljudima znači prihvatiti rizik da ne razumemo do kraja,ali i imati hrabrosti da prihvatimo da istina nije jedna. Često postoje i nečujne istine, nenametljive, gotovo nevidljive,ali upravo zato trajne.Zato knjiga nikada nije jedna priča. Knjiga je više života sabranih u jedan glas.A što ih je više, glas je bliži istini.
Sala Udruženja književnika bila je tesna da primi sve zainteresovane. Među prisutnima su bili brojni lekari, profesori i hirurzi kojima je prof. Đukić bio mentor, što je, kako je istaknuto, najbolja potvrda njegovog profesionalnog i ljudskog autoriteta.
