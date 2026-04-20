Kultura

Više od života u jednoj knjizi: Delo o profesoru dr Veljku Đukiću

Vladimir Mitrić

20. 04. 2026. u 10:42

U Udruženju književnika Srbije u Beogradu sinoć je održana promocija nove knjige Dragana Damjanovića, jednog od najplodnijih savremenih pisaca. Reč je o romansiranom delu „Uvek u službi života“, u kojem je osvetljen životni i profesionalni put vaskularnog hirurga, prof. dr Veljka Đukića.

Више од живота у једној књизи: Дело о професору др Вељку Ђукићу

Od dečaka koji je na livadama kod Glamoča čuvao stoku, preko školovanja u skromnim uslovima i studija medicine u Sarajevu i Beogradu, do specijalizacije u Londonu i karijere u Kliničkom centru Srbije, gde je izgradio ime jednog od najuglednijih stručnjaka — život prof. Đukića, kako je istaknuto, svedoči o snazi upornosti, rada i posvećenosti medicini.

U knjizi je obuhvaćen i njegov naučni rad, uključujući doktorsku disertaciju o transplantaciji srca, kao i porodični život, profesionalna putovanja i brojne anegdote koje prate gotovo devet decenija dug život.

O knjizi su govorili recenzenti i saradnici: primarijus dr Vladimir Špica, profesor Jelena Zanfirović, novinar i književnik Vladimir Mitrić, kao i prof. dr Vesna Stojanov, prof. dr Ljubiša Đidić i prof. dr Zoran Bingulac. Prisutnima se obratio i sam prof. Đukić, čiji je život poslužio kao inspiracija za ovo delo.

Govoreći o knjizi, autor Dragan Damjanović osvrnuo se na samu prirodu pisanja i svedočenja o ljudskom životu:

- Knjiga nije predmet koji se drži u rukama. Ona je nemir u jeziku. U njoj reč ne ostaje tamo gde je rođena, nego putuje kroz vreme, događaje i ljude.I na tom putu ne menja se samo ona, nego se menjamo i mi.Zato nijedno čitanje nije poslednje.I nijedno nije jedino - rekao je Damjanović. - Pisati o ljudima znači prihvatiti rizik da ne razumemo do kraja,ali i imati hrabrosti da prihvatimo da istina nije jedna. Često postoje i nečujne istine, nenametljive, gotovo nevidljive,ali upravo zato trajne.Zato knjiga nikada nije jedna priča. Knjiga je više života sabranih u jedan glas.A što ih je više, glas je bliži istini.

Sala Udruženja književnika bila je tesna da primi sve zainteresovane. Među prisutnima su bili brojni lekari, profesori i hirurzi kojima je prof. Đukić bio mentor, što je, kako je istaknuto, najbolja potvrda njegovog profesionalnog i ljudskog autoriteta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)