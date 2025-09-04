Kultura

NA OTVARANJU BIJENALA FANTASTIKE BIĆE PROGLAŠENE NAGRADE: Čak 232 umetnika sa ukupno 432 rada se prijavilo na konkurs

Miljana Kralj

04. 09. 2025. u 16:19

NA konkurs trećeg "Bijenala fantastike" prijavilo se 232 umetnika sa ukupno 432 rada, od čega je odabrano 27 umetnika, čija će dela biti na izložbi, na čijem će svečanom otvaranju, u subotu, 13. septembra u 18.30, u galeriji Kolarca, biće uručene tri nagrade:Gran-pri , nagrada "Perspektiva" i nagrada za životno delo.

НА ОТВАРАЊУ БИЈЕНАЛА ФАНТАСТИКЕ БИЋЕ ПРОГЛАШЕНЕ НАГРАДЕ: Чак 232 уметника са укупно 432 рада се пријавило на конкурс

Foto Bijenale fantastike

Žiri za Gran-pri, činili su prof. dr Oliver Tomić, istoričar umetnosti, prof. dr um. Katarina Zarić, slikarka i grafičarka, Marija Đurić, istoričarka umetnosti i direktorka Moderne galerije Valjevo, a za nagradu "Perspektiva" Dejan Aleksić (predsednik), vlasnik Aleksić Galerije savremene umetnosti, Maja Obradović, slikarka i nedavno preminuli Petar Mošić, slikar (1981-2025). Ove godine nagrada za životno delo jednoglasno je pripala Danici Masniković, istaknutoj srpskoj slikarki. To je bila odluka tročlanog žirija- Nebojša Savović Nes, akademski vajar (predsednik žirija) Maja Živanović, istoričarka umetnosti i Zvonimir Biro, kolekcionar.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost