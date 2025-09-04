NA OTVARANJU BIJENALA FANTASTIKE BIĆE PROGLAŠENE NAGRADE: Čak 232 umetnika sa ukupno 432 rada se prijavilo na konkurs
NA konkurs trećeg "Bijenala fantastike" prijavilo se 232 umetnika sa ukupno 432 rada, od čega je odabrano 27 umetnika, čija će dela biti na izložbi, na čijem će svečanom otvaranju, u subotu, 13. septembra u 18.30, u galeriji Kolarca, biće uručene tri nagrade:Gran-pri , nagrada "Perspektiva" i nagrada za životno delo.
Žiri za Gran-pri, činili su prof. dr Oliver Tomić, istoričar umetnosti, prof. dr um. Katarina Zarić, slikarka i grafičarka, Marija Đurić, istoričarka umetnosti i direktorka Moderne galerije Valjevo, a za nagradu "Perspektiva" Dejan Aleksić (predsednik), vlasnik Aleksić Galerije savremene umetnosti, Maja Obradović, slikarka i nedavno preminuli Petar Mošić, slikar (1981-2025). Ove godine nagrada za životno delo jednoglasno je pripala Danici Masniković, istaknutoj srpskoj slikarki. To je bila odluka tročlanog žirija- Nebojša Savović Nes, akademski vajar (predsednik žirija) Maja Živanović, istoričarka umetnosti i Zvonimir Biro, kolekcionar.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
