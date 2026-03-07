"IMAMO DEBELU KOŽU I GORKO MESO, MI NISMO LAK PLEN" Prvi put se oglasio predsednik Emirata - "Naša zemlja je u ratu, ali..."

PREDSEDNIK Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Abu Dabija Mohamed bin Zajed al Nahjan izjavio je danas da je njegova zemlja u ratu, ali da je stanje nacije dobro.

Foto: Printscreen/Jutjub/ M_Hamdan Fazza

U svom prvom javnom obraćanju otkako su iranske vojne snage lansirale rakete na UAE i u jeku američko-izraelskih napada na Iran Mohamed bin Zajed al Nahjan je poručio neprijateljima da UAE nisu lak plen, prenosi Rojters.

- UAE imaju debelu kožu i gorko meso, mi nismo lak plen. Izvršićemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su takođe deo naše porodice - rekao je Mohamed bin Zajed Al Nahjan.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO