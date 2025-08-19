Kultura

ZVUCI VIOLINE I GITARE: u Galeriji "Artget", Kulturnog centra Beograda nastup dua Šenk-Hagedorn iz SAD

Miljana Kralj

19. 08. 2025. u 17:33

BEOGRADSKO gitarsko društvo, u okviru ciklusa koncerata u različitim prostorima akustički pogodnim za zvuk ovog instrumenta, večeras od 20 časova u Galeriji "Artget", Kulturnog centra Beograda, organizuje nastup dua Šenk-Hagedorn iz SAD.

Foto ptromo KCB

Ovaj sastav čine violinistkinja Lesli Šenk i gitarista Džozef Hagedorn, na čijem repertoaru će se naći neka od zanimljivih dela američkih kompozitora za violinu i gitaru, kao i aranžmani za ovaj duo poznatih ostvarenja klasične muzike.

Na programu su "Pastorale" Đuzepea Tartinija Pastorale, "Tri finska komada", Marije Kalaniemi, "Svita za violinu i gitaru", Havijera Kontrerasa (komponovana upravo za ove muzičare), Nothing Compares to You, Prinsa Rodžersa Nelsona, izbor DELA Marka O`Konora, i "Dva komada" Astora Pjacole.

Aktivna kao solistkinja i kamerna muzičarka Lesli Šenk, imala je pozitivne recenzije od kritičara uglednog "Njujork tajmsa", kao "impresivna violinistkinja, koja svira intimno i slatko u jednom trenutku, a sa neustrašivim entuzijazmom u sledećem". Stekla diplomu osnovnih i master studija na Džulijardu. Njeni profesori su bili Širli Givens, Feliks Galimir i Doroti Delej, a sama je gostujući asistent profesora violine na Univerzitetu Viskonsin u Medisonu. Bila je 30 godina članica Kamernog orkestra "Sent Pola" (Minesota), od čega 24 na poziciji zamenika koncertmajstora. Sa ovim ansamblom je često nastupala i kao solista, kao i sa orkestrima Koncertni solisti Filadelfije, Simfonijski orkestar Sijetla i Nacionalno orkestarsko udruženje...

Nastupala je na renomiranim muzičkim festivalima u Aspenu, Grand Tetonu, Marlborou, San Dijegu: Kao koncertmajstor nastupala je na festivalima "Muzika u planinama", u Koloradu, i "Brit" u Oregonu. Obišla je istočnu obalu sa prestižnim "Muzičarima iz Marlbora" i bila je članica Orkestra opere Santa Fe tokom četiri sezone. Jedana je od osnivača Ansambla "Isles", koji čine vodeći kamerni muzičari Gradova blizanaca, Mineapolisa i Sent Pola, a u ovom sastavu svira i violinu i violu. Osim dva kompakt-diska koja je snimila sa Džozefom Hagedornom, Lesli Šenk je snimila Bartokove sonate za violinu i klavir sa pijanistkinjom Heder Makloflin za izdavačku kuću "Centaur".

Osnivač Kvarteta gitara Mineapolisa, Džozef Hagedorn, sa ovim ansamblom nastupao je od 1986. do 2023. godine i to u oko 30 država - Meksiku, Kini, Nemačkoj, Srbiji i Crnoj Gori, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji...zajedno su snimili šest kompakt-diskova. Dok je sa Lesli Šenk održao koncerte u Koloradu, Minesoti, Viskonsinu, Indijani, Oregonu, Kaliforniji i Meksiku. Hagedorn je osnovne studije završio na Koledžu Kornel, a master studije na Univerzitetu u Minesoti, gde je studirao kod Ričarda Stratona, Kristofera Karingtona, Nelsona Amosa i Džefrija Vana. Osvojio je prvu nagradu na Međunarodnom solo takmičenju Gitarske fondacije Amerike 1990. godine. Hagedorn predaje na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta Viskonsin-River Fols od 1988. Njegovi solo i koncertni nastupi odveli su ga u više od 25 američkih i kanadskih gradova. Dva puta je nastupao u nacionalno emitovanoj radio-emisiji Saint Paul Sunday, jednom sa svojim kvartetom i jednom sa Lesli Šenk. 

DVA ROMANA SNAŽNE INSPIRACIJE: Nagradu “Svetozar Ćorović” za najbolju proznu knjigu podelile Laura Barna i Neda Bjelanović
UGLEDNU nagradu "Svetozar Ćorović" za najbolju proznu knjigu objavljenu od septembra 2024. do avgusta 2025, koju dodeljuje SPKD "Prosvjeta" iz Bileće, prema jednoglasnoj odluci žirija, dobile su dve autorke: Neda Bjelanović za roman "Crveni krovovi", u izdanju "Arhipelaga", i Laura Barna za roman "Frau Beta", čiji je izdavač HERAedu.

20. 08. 2025. u 05:00

KNJIŽEVNA KRITIKA - Snažni mitski obrasci
KNjIGA "Pesma mesečeve kćeri i druge poeme" (Prometej, 2024) Slavice Garonja, lirski je odjek, pesničko zaokruženje, njene kapitalne naučne monografije "Od Crvenokose boginje do slepih pevačica: tragom matrijarhata na Balkanu i ženskog načela u srpskoj narodnoj pesmi" (Prometej, 2023).

20. 08. 2025. u 05:00

