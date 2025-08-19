ZVUCI VIOLINE I GITARE: u Galeriji "Artget", Kulturnog centra Beograda nastup dua Šenk-Hagedorn iz SAD

BEOGRADSKO gitarsko društvo, u okviru ciklusa koncerata u različitim prostorima akustički pogodnim za zvuk ovog instrumenta, večeras od 20 časova u Galeriji "Artget", Kulturnog centra Beograda, organizuje nastup dua Šenk-Hagedorn iz SAD.

Foto ptromo KCB

Ovaj sastav čine violinistkinja Lesli Šenk i gitarista Džozef Hagedorn, na čijem repertoaru će se naći neka od zanimljivih dela američkih kompozitora za violinu i gitaru, kao i aranžmani za ovaj duo poznatih ostvarenja klasične muzike.

Na programu su "Pastorale" Đuzepea Tartinija Pastorale, "Tri finska komada", Marije Kalaniemi, "Svita za violinu i gitaru", Havijera Kontrerasa (komponovana upravo za ove muzičare), Nothing Compares to You, Prinsa Rodžersa Nelsona, izbor DELA Marka O`Konora, i "Dva komada" Astora Pjacole.

Aktivna kao solistkinja i kamerna muzičarka Lesli Šenk, imala je pozitivne recenzije od kritičara uglednog "Njujork tajmsa", kao "impresivna violinistkinja, koja svira intimno i slatko u jednom trenutku, a sa neustrašivim entuzijazmom u sledećem". Stekla diplomu osnovnih i master studija na Džulijardu. Njeni profesori su bili Širli Givens, Feliks Galimir i Doroti Delej, a sama je gostujući asistent profesora violine na Univerzitetu Viskonsin u Medisonu. Bila je 30 godina članica Kamernog orkestra "Sent Pola" (Minesota), od čega 24 na poziciji zamenika koncertmajstora. Sa ovim ansamblom je često nastupala i kao solista, kao i sa orkestrima Koncertni solisti Filadelfije, Simfonijski orkestar Sijetla i Nacionalno orkestarsko udruženje...

Nastupala je na renomiranim muzičkim festivalima u Aspenu, Grand Tetonu, Marlborou, San Dijegu: Kao koncertmajstor nastupala je na festivalima "Muzika u planinama", u Koloradu, i "Brit" u Oregonu. Obišla je istočnu obalu sa prestižnim "Muzičarima iz Marlbora" i bila je članica Orkestra opere Santa Fe tokom četiri sezone. Jedana je od osnivača Ansambla "Isles", koji čine vodeći kamerni muzičari Gradova blizanaca, Mineapolisa i Sent Pola, a u ovom sastavu svira i violinu i violu. Osim dva kompakt-diska koja je snimila sa Džozefom Hagedornom, Lesli Šenk je snimila Bartokove sonate za violinu i klavir sa pijanistkinjom Heder Makloflin za izdavačku kuću "Centaur".

Osnivač Kvarteta gitara Mineapolisa, Džozef Hagedorn, sa ovim ansamblom nastupao je od 1986. do 2023. godine i to u oko 30 država - Meksiku, Kini, Nemačkoj, Srbiji i Crnoj Gori, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji...zajedno su snimili šest kompakt-diskova. Dok je sa Lesli Šenk održao koncerte u Koloradu, Minesoti, Viskonsinu, Indijani, Oregonu, Kaliforniji i Meksiku. Hagedorn je osnovne studije završio na Koledžu Kornel, a master studije na Univerzitetu u Minesoti, gde je studirao kod Ričarda Stratona, Kristofera Karingtona, Nelsona Amosa i Džefrija Vana. Osvojio je prvu nagradu na Međunarodnom solo takmičenju Gitarske fondacije Amerike 1990. godine. Hagedorn predaje na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta Viskonsin-River Fols od 1988. Njegovi solo i koncertni nastupi odveli su ga u više od 25 američkih i kanadskih gradova. Dva puta je nastupao u nacionalno emitovanoj radio-emisiji Saint Paul Sunday, jednom sa svojim kvartetom i jednom sa Lesli Šenk.