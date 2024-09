"MA, TI NEMAŠ POJMA!" Kako je Bora Đorđević odbrusio Egonu Savinu zbog naziva "Riblja čorba"

MADA je danima život Bore Đorđevića visio o koncu, oni koji su ga voleli do poslednjeg momenta nadali su se da će dobiti i ovu bitku. Zato je jutrošnja vest zatekla sve nespremne, a kakvu je prazninu ostavio za sobom vreme će tek pokazati. Retki su oni koji su još za života uviđali svestranost i veličinu Borinog dara. Među njima je reditelj Egon Savin, drug iz klupe na FDU, za čije je dve predstave radio muziku - kultnu "Tamna je noć" i "Devedesete". Neke od najlepših uspomena podelio je sa "Novostima":

Foto: Novosti

- Bio je veliko srce. Uvek pozitivan, spreman na svaku vrstu rada. Veoma je voleo pozorište i bio za njega vezan. Ta priča da je želeo da bude glumac, nije tačna. Da je hteo da glumi, glumeo bi. Sedeo je sa mnom u klupi na teoretskim predmetima na FDU. Završio je pozorišnu produkciju i bio odličan student. Mnogo smo se družili, mada je dve godine stariji od mene. Verovatno je naknadno upisao FDU - kaže Savin i dodaje:

foto N.Skenderija

- Sećam se jedne večeri, u čuvenom KPZ. Sedeo sam sa Marinom Koljubajevom, a za susednim stolom bili su on i Bajaga. Prišao mi je Bora i pitao šta mislim o tome da grupu nazove "Riblja čorba". Rekao sam da je to bez veze, kako da se rok grupa zove "Riblja čorba"?! Liči na ime nekog tamburaškog orkestra. Odbrusio mi je: "Ma, ti nemaš pojma!" ... Komponovao je divnu muziku, a takvi su mu i stihovi. Nije bio dovoljno priznat. Pišu o njemu kao kompozitoru i tekstopiscu. Ne, on je veliki pesnik. Kao Leonard Koen ili Bob Dilan. Njegovi stihovi su izuzetne vrednosti. Pisao je i popularne stvari, radio je i da ga mase prihvate. Ali ostavio je i krajnje ekskluzivne tekstove koji su, po mom mišljenju, čista poezija. Bora je jedinstven i veličanstven, najmarkantnija osoba srpskog rokenrola. Ne znam koga bih stavio ispred njega... Pravi roker američko-engleske škole. Takvih smo malo imali. Poslednji Mohikanac srpskog, žestokog roka.