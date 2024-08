"ZAJEDNO" AMERIKANAC I RUS: U Beogradu na džez koncertu nastupaju Oleg Kirejev i Kit DŽejvors

U GALERIJI Ruskog doma 15.avgusta na programu je džez projekat pod nazivom "Zajedno" - nastupiće Oleg Kirejev (Ruska Federacija) i Kit Džejvors (SAD) koji će, kako se najavljuje, ponuditi publici "dokaz da inspirativna muzika, koju sviraju ljudi koji slušaju jedni druge, premošćuje velike geografske, kulturne, pa čak i vremenske razlike".

foto Promo

Oleg i Kit su učvrstili svoje prijateljstvo, koje je počelo zahvaljujući slučaju, radoznalosti i internetu. Ova priča dogodila se pre skoro 20 godina. Kirejev je otkrio Džejvorsa dok je surfovao internetom u potrazi za muzičarima za džez projekat u Rusiji i odmah ga je zaintrigirao talenat pijaniste. Ruski saksofonista pozvao je američkog pijanistu da dođe i nastupi. Muzičari su zasvirali zajedno i krenuli na turneju po Poljskoj i Rusiji. Zatim su usledila snimanja albuma i turneje po SAD.

Kit Džejvors, koji je rođen 1971. godine, priseća se:

- Odrastao sam na završetku Hladnog rata i smrtno sam se plašio Rusije - govorili su nam mnogo o tome na šta je taj narod spreman i kakav je to narod. Stvarnost je opovrgla ove strahove zahvaljujući dugom prijateljstvu sa Olegom Kirejevom. Snimili smo dva albuma, "Rhyme and Reason" i "The Meeting", a prethodno smo imali samo par proba". Album "The Meeting" objavljen je pod američkom etiketom Inarhyme Records 2016. godine i tog istog leta dospeo je na 25. mesto zvanične top liste džez radio stanica u SAD - Jazzweek.

Projekat "Zajedno", kome su se pridružili beogradski džez muzičari Vukan Potežica (kontrabas) i Dimitrije Mojsijević (bubnjevi), pravi je džez poklon za svakog ljubitelja kvalitetne muzike.